https://ria.ru/20201005/pogoda-1578211065.html

Метеоролог рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Высокое атмосферное давление, тепло и почти без осадков будет в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:38

2020-10-05T11:38

2020-10-05T11:38

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Высокое атмосферное давление, тепло и почти без осадков будет в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>."Практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Сегодня у нас очень высокое давление, потом оно немного понизится, но к концу недели оно вновь вырастет и будет единиц на 8-9 выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.По ее словам, в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> сохранится очень теплая погода. В понедельник и вторник осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь может пройти только в среду днем и в ночь на четверг. В остальные будние дни - без осадков.Синоптик добавила, что в субботу существенных осадков также не ожидается."Единственное, что температура будет чуть пониже на пару градусов, но все равно погода довольно комфортная, потому что ветер слабый. И даже если в городе максимальная температура будет 15-17 градусов, как показывают расчеты, то это все равно выше климатической нормы градуса на 4", - уточнила метеоролог.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество