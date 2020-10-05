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Метеоролог рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Высокое атмосферное давление, тепло и почти без осадков будет в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:38
2020-10-05T11:38
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Высокое атмосферное давление, тепло и почти без осадков будет в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>."Практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Сегодня у нас очень высокое давление, потом оно немного понизится, но к концу недели оно вновь вырастет и будет единиц на 8-9 выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.По ее словам, в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> сохранится очень теплая погода. В понедельник и вторник осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь может пройти только в среду днем и в ночь на четверг. В остальные будние дни - без осадков.Синоптик добавила, что в субботу существенных осадков также не ожидается."Единственное, что температура будет чуть пониже на пару градусов, но все равно погода довольно комфортная, потому что ветер слабый. И даже если в городе максимальная температура будет 15-17 градусов, как показывают расчеты, то это все равно выше климатической нормы градуса на 4", - уточнила метеоролог.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Метеоролог рассказала о погоде в Москве на этой неделе

11:38 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Люди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Высокое атмосферное давление, тепло и почти без осадков будет в Москве на этой неделе, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Сегодня у нас очень высокое давление, потом оно немного понизится, но к концу недели оно вновь вырастет и будет единиц на 8-9 выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в Москве сохранится очень теплая погода. В понедельник и вторник осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь может пройти только в среду днем и в ночь на четверг. В остальные будние дни - без осадков.

"Ночи будут довольно теплые, 10-12 градусов, по области - от 7 до 12 градусов, это очень высокая температура для этих чисел октября. Дневная температура в городе преобладает 17-19 градусов, по области разброс от 14 до 19 градусов. То есть температура воздуха остается выше климатической нормы градусов на 5-6", - отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что в субботу существенных осадков также не ожидается.
"Единственное, что температура будет чуть пониже на пару градусов, но все равно погода довольно комфортная, потому что ветер слабый. И даже если в городе максимальная температура будет 15-17 градусов, как показывают расчеты, то это все равно выше климатической нормы градуса на 4", - уточнила метеоролог.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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