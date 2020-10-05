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https://ria.ru/20201005/pogoda-1578200171.html
Москвичей предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни
Ночи на этой неделе в Москве станут заметно холоднее, днем воздух не будет прогреваться до двадцати градусов тепла, как это было на предыдущей неделе. Таким... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T05:31
2020-10-05T05:31
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Ночи на этой неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> станут заметно холоднее, днем воздух не будет прогреваться до двадцати градусов тепла, как это было на предыдущей неделе. Таким прогнозом в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> поделилась главный специалист метеобюро столицы <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик подчеркнула, что в столичном регионе произойдет смена антициклонов.По ее словам, смена погодных процессов ожидается во вторник, прогнозируется небольшой кратковременный дождь. До конца рабочей недели преобладающая температура в ночные часы будет достигать десяти, дневная — восемнадцати градусов тепла.При этом Позднякова заявила о скорой смене антициклонов, после которой столица попадет "в теплую часть" области высокого давления.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни

05:31 05.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ночи на этой неделе в Москве станут заметно холоднее, днем воздух не будет прогреваться до двадцати градусов тепла, как это было на предыдущей неделе. Таким прогнозом в беседе с RT поделилась главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что в столичном регионе произойдет смена антициклонов.

"В следующей области повышенного атмосферного давления будет циркулировать более прохладный воздух. <…> Существенных осадков на неделе не ожидается", — высказалась Позднякова.

По ее словам, смена погодных процессов ожидается во вторник, прогнозируется небольшой кратковременный дождь. До конца рабочей недели преобладающая температура в ночные часы будет достигать десяти, дневная — восемнадцати градусов тепла.
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При этом Позднякова заявила о скорой смене антициклонов, после которой столица попадет "в теплую часть" области высокого давления.
 
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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