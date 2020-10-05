https://ria.ru/20201005/pogoda-1578200171.html

Москвичей предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни

Ночи на этой неделе в Москве станут заметно холоднее, днем воздух не будет прогреваться до двадцати градусов тепла, как это было на предыдущей неделе. Таким... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T05:31

2020-10-05T05:31

2020-10-05T05:31

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Ночи на этой неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> станут заметно холоднее, днем воздух не будет прогреваться до двадцати градусов тепла, как это было на предыдущей неделе. Таким прогнозом в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> поделилась главный специалист метеобюро столицы <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Синоптик подчеркнула, что в столичном регионе произойдет смена антициклонов.По ее словам, смена погодных процессов ожидается во вторник, прогнозируется небольшой кратковременный дождь. До конца рабочей недели преобладающая температура в ночные часы будет достигать десяти, дневная — восемнадцати градусов тепла.При этом Позднякова заявила о скорой смене антициклонов, после которой столица попадет "в теплую часть" области высокого давления.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество