https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578267215.html

Тюменская область вошла в топ-9 регионов по поддержке НКО

Тюменская область вошла в девятку регионов-лидеров по активности поддержки НКО согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, сообщает департамент соцразвития региона. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:52

2020-10-05T16:52

2020-10-05T16:52

тюменская область

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 5 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a> вошла в девятку регионов-лидеров по активности поддержки НКО согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, сообщает департамент соцразвития региона.Рейтинг субъектов РФ составлен Минэкономразвития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соцсфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2019 год. Рейтинг присваивается в категориях: лидеры, регионы – кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста.В департаменте напомнили, что в рейтинге субъектов РФ за 2018 год Тюменская область занимала 20-е место, а в 2017 году — 32-е место.Для определения места региона учитываются доля бюджетных ассигнований, выделяемых на субсидии в целях формирования инфраструктуры поддержки СОНКО, доля муниципальных районов и городских округов, реализующих в регионе программы поддержки СОНКО, удельный вес численности детей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также удельный вес негосударственных организаций соцобслуживания в общем количестве таких организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта.

https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область