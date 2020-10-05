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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578267215.html
Тюменская область вошла в топ-9 регионов по поддержке НКО
Тюменская область вошла в девятку регионов-лидеров по активности поддержки НКО согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, сообщает департамент соцразвития региона. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:52
2020-10-05T16:52
тюменская область
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 5 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a> вошла в девятку регионов-лидеров по активности поддержки НКО согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, сообщает департамент соцразвития региона.Рейтинг субъектов РФ составлен Минэкономразвития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соцсфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2019 год. Рейтинг присваивается в категориях: лидеры, регионы – кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста.В департаменте напомнили, что в рейтинге субъектов РФ за 2018 год Тюменская область занимала 20-е место, а в 2017 году — 32-е место.Для определения места региона учитываются доля бюджетных ассигнований, выделяемых на субсидии в целях формирования инфраструктуры поддержки СОНКО, доля муниципальных районов и городских округов, реализующих в регионе программы поддержки СОНКО, удельный вес численности детей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также удельный вес негосударственных организаций соцобслуживания в общем количестве таких организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта.
https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html
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тюменская область

Тюменская область вошла в топ-9 регионов по поддержке НКО

16:52 05.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСемейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ТЮМЕНЬ, 5 окт — РИА Новости. Тюменская область вошла в девятку регионов-лидеров по активности поддержки НКО согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, сообщает департамент соцразвития региона.
Рейтинг субъектов РФ составлен Минэкономразвития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соцсфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2019 год.
Рейтинг присваивается в категориях: лидеры, регионы – кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста.
В департаменте напомнили, что в рейтинге субъектов РФ за 2018 год Тюменская область занимала 20-е место, а в 2017 году — 32-е место.
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Более 95% соцобъектов Тюменской области готовы к отопительному сезону
Для определения места региона учитываются доля бюджетных ассигнований, выделяемых на субсидии в целях формирования инфраструктуры поддержки СОНКО, доля муниципальных районов и городских округов, реализующих в регионе программы поддержки СОНКО, удельный вес численности детей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также удельный вес негосударственных организаций соцобслуживания в общем количестве таких организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта.
 
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Тюменская областьТюменская область
 
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