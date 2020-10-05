https://ria.ru/20201005/plate-1578286129.html
Невесту пристыдили за "чересчур откровенное" свадебное платье
Пользователей Сети возмутило слишком откровенное платье невесты, в котором была видна ее грудь, сообщил австралийский портал 9news. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:09
2020-10-05T18:09
2020-10-05T18:52
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Пользователей Сети возмутило слишком откровенное платье невесты, в котором была видна ее грудь, сообщил австралийский портал <a href="https://www.9news.com.au/" target="_blank">9news</a>.На опубликованном в соцсетях фото девушка позирует в бежевом платье с глубоким декольте и кружевной отделкой."Ладно, карманы прозрачные, но ведь с зоной декольте то же самое", — возмутился один из пользователей."Перебор с прозрачностью", — написали в комментариях.Однако нашлись и те, кто поддержал новобрачную."Мне все нравится в этом наряде, это платье моей мечты", — восхитилась пользовательница соцсети.Редакция издания не осталась в стороне от дискуссии."Мы обеими руками за прогрессивность, но это зашло чересчур далеко даже для нас. Не потому, что это платье оставляет слишком мало пространства для воображения, а потому, что невесте в нем может быть слегка прохладно", — отмечается в статье.
https://ria.ru/20200914/nevesta-1577190112.html
https://ria.ru/20200928/svadba-1577860378.html
Rocky Raccoon
А где грудь-то?!
51
Вася Пупкин
Красивое платье. Смотрится отлично.
31
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Пользователей Сети возмутило слишком откровенное платье невесты, в котором была видна ее грудь, сообщил австралийский портал 9news
.
На опубликованном в соцсетях фото девушка позирует в бежевом платье с глубоким декольте и кружевной отделкой.
"Ладно, карманы прозрачные, но ведь с зоной декольте то же самое", — возмутился один из пользователей.
"Перебор с прозрачностью", — написали в комментариях.
Однако нашлись и те, кто поддержал новобрачную.
"Мне все нравится в этом наряде, это платье моей мечты", — восхитилась пользовательница соцсети.
Редакция издания не осталась в стороне от дискуссии.
"Мы обеими руками за прогрессивность, но это зашло чересчур далеко даже для нас. Не потому, что это платье оставляет слишком мало пространства для воображения, а потому, что невесте в нем может быть слегка прохладно", — отмечается в статье.