https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html

Роскомнадзор предложил Google и Apple вместе бороться с пиратством

Роскомнадзор предложил Google и Apple взаимодействие в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября, говорится в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:01

2020-10-05T12:01

2020-10-05T12:08

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

apple

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> предложил <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> взаимодействие в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября, говорится в сообщении ведомства."Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений."Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения", - отмечается в сообщении.Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.Владелец приложения, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от магазина обязан ограничить доступ к объектам авторских прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

https://ria.ru/20200922/roskomnadzor-1577604796.html

https://ria.ru/20200720/1574582414.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), apple, технологии