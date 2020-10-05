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https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html
Роскомнадзор предложил Google и Apple вместе бороться с пиратством
Роскомнадзор предложил Google и Apple взаимодействие в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября, говорится в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:01
2020-10-05T12:08
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> предложил <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> взаимодействие в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября, говорится в сообщении ведомства."Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений."Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения", - отмечается в сообщении.Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.Владелец приложения, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от магазина обязан ограничить доступ к объектам авторских прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.
https://ria.ru/20200922/roskomnadzor-1577604796.html
https://ria.ru/20200720/1574582414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), apple, технологии

Роскомнадзор предложил Google и Apple вместе бороться с пиратством

12:01 05.10.2020 (обновлено: 12:08 05.10.2020)
 
© Depositphotos / Anthony BrownСтраница Google.com на экране
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Depositphotos / Anthony Brown
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роскомнадзор предложил Google и Apple взаимодействие в рамках закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях, вступившего в силу с 1 октября, говорится в сообщении ведомства.
"Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений", - говорится в сообщении.
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В нем уточняется, что Роскомнадзор направил письма компаниям Google LLC и Apple Inc. о вступившем в силу законе и попросил сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений.
"Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения", - отмечается в сообщении.
Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
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Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.
Владелец приложения, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от магазина обязан ограничить доступ к объектам авторских прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.
 
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РоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)AppleТехнологии
 
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