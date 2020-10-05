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https://ria.ru/20201005/petitsiya-1578199317.html
В сети появилась петиция, посвященная загрязнению вод на Камчатке
Петиция с призывом расследовать и ликвидировать причины экологической катастрофы на Камчатке, где погибло множество морских животных, опубликована на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:48
2020-10-05T02:48
загрязнение воды на камчатке
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
москва
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Петиция с призывом расследовать и ликвидировать причины экологической катастрофы на Камчатке, где погибло множество морских животных, опубликована на <a href="https://www.change.org/" target="_blank">Change.org</a>.Петиция в адрес <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, Росприроднадзора и властей РФ пока собрала около 650 подписей."Источник и причина утечки остаются неизвестны. Пока они не будут установлены и устранены, возможно усугубление ситуации и продолжение разрушения экосистемы Камчатки. Кроме того, при дальнейшем развитии трагедия может затронуть акватории прилежащих регионов и/или открытое море, находящееся за пределами распространения суверенитета РФ. Мы требуем принятия мер по выяснению и ликвидации причин аварии", - говорится в тексте петиции.Авторы обращения отмечают, что, если утечка не прекратится, пострадать может большее количество животных - от многочисленных беспозвоночных до таких крупных млекопитающих как косатки, чьи миграционные пути проходят близко к загрязненной акватории.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html
москва
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загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, москва, камчатский край, происшествия

В сети появилась петиция, посвященная загрязнению вод на Камчатке

02:48 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Петиция с призывом расследовать и ликвидировать причины экологической катастрофы на Камчатке, где погибло множество морских животных, опубликована на Change.org.
Петиция в адрес Генпрокуратуры, Росприроднадзора и властей РФ пока собрала около 650 подписей.
"Источник и причина утечки остаются неизвестны. Пока они не будут установлены и устранены, возможно усугубление ситуации и продолжение разрушения экосистемы Камчатки. Кроме того, при дальнейшем развитии трагедия может затронуть акватории прилежащих регионов и/или открытое море, находящееся за пределами распространения суверенитета РФ. Мы требуем принятия мер по выяснению и ликвидации причин аварии", - говорится в тексте петиции.
Авторы обращения отмечают, что, если утечка не прекратится, пострадать может большее количество животных - от многочисленных беспозвоночных до таких крупных млекопитающих как косатки, чьи миграционные пути проходят близко к загрязненной акватории.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
01:55
Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды
 
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Загрязнение воды на КамчаткеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФМоскваКамчатский крайПроисшествия
 
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