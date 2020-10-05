https://ria.ru/20201005/petitsiya-1578199317.html

В сети появилась петиция, посвященная загрязнению вод на Камчатке

Петиция с призывом расследовать и ликвидировать причины экологической катастрофы на Камчатке, где погибло множество морских животных, опубликована на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T02:48

2020-10-05T02:48

2020-10-05T02:48

загрязнение воды на камчатке

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

москва

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Петиция с призывом расследовать и ликвидировать причины экологической катастрофы на Камчатке, где погибло множество морских животных, опубликована на <a href="https://www.change.org/" target="_blank">Change.org</a>.Петиция в адрес <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>, Росприроднадзора и властей РФ пока собрала около 650 подписей."Источник и причина утечки остаются неизвестны. Пока они не будут установлены и устранены, возможно усугубление ситуации и продолжение разрушения экосистемы Камчатки. Кроме того, при дальнейшем развитии трагедия может затронуть акватории прилежащих регионов и/или открытое море, находящееся за пределами распространения суверенитета РФ. Мы требуем принятия мер по выяснению и ликвидации причин аварии", - говорится в тексте петиции.Авторы обращения отмечают, что, если утечка не прекратится, пострадать может большее количество животных - от многочисленных беспозвоночных до таких крупных млекопитающих как косатки, чьи миграционные пути проходят близко к загрязненной акватории.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, москва, камчатский край, происшествия