На Украине оценили ситуацию с соблюдением перемирия в Донбассе
КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Режим прекращения огня в Донбассе продолжается уже 71-е сутки, стороны в целом его соблюдают, сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на главнокомандующего ВС Руслана Хомчака по итогам селекторного совещания.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что в Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который стороны в целом соблюдают", - говорится в сообщении.
Также на совещании глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин доложил Зеленскому о ситуации с пожарами в Луганской области. "Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиацию из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
30 сентября, 20:57Грызлов назвал Киев источником нарушений в Донбассе
Пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации 30 сентября сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в МВД Украины сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. По состоянию на утро понедельника, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила более 22 тысяч гектаров. По данным госслужбы по ЧС, во время тушения были обнаружены тела 11 человек, кроме того, из-за пожаров пострадали 18 человек. К понедельнику спасатели потушили несколько очагов возгорания.
Украинские полицейские возбудили 11 уголовных дел, следователи рассматривают четыре основные версии причин пожара в Луганской области страны, среди которых умышленный поджог, обстрел, неосторожное обращение с оружием и самовозгорание травы и леса.