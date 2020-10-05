https://ria.ru/20201005/peremirie-1578237855.html

На Украине оценили ситуацию с соблюдением перемирия в Донбассе

Режим прекращения огня в Донбассе продолжается уже 71-е сутки, стороны в целом его соблюдают, сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента Украины... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:53

2020-10-05T14:53

2020-10-05T14:53

руслан хомчак

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

мвд украины

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> продолжается уже 71-е сутки, стороны в целом его соблюдают, сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> со ссылкой на главнокомандующего ВС <a href="http://ria.ru/person_ruslan-khomchak/" target="_blank" data-auto="true">Руслана Хомчака</a> по итогам селекторного совещания.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что в Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который стороны в целом соблюдают", - говорится в сообщении.Также на совещании глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин доложил Зеленскому о ситуации с пожарами в <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a>. "Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиацию из-за непогоды. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов", - говорится в сообщении.Пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации 30 сентября сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. По состоянию на утро понедельника, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила более 22 тысяч гектаров. По данным госслужбы по ЧС, во время тушения были обнаружены тела 11 человек, кроме того, из-за пожаров пострадали 18 человек. К понедельнику спасатели потушили несколько очагов возгорания.Украинские полицейские возбудили 11 уголовных дел, следователи рассматривают четыре основные версии причин пожара в Луганской области страны, среди которых умышленный поджог, обстрел, неосторожное обращение с оружием и самовозгорание травы и леса.

https://ria.ru/20201004/donbass-1578174741.html

https://ria.ru/20200930/donbass-1578023930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, мвд украины, киев, украина, в мире