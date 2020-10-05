Российский Су-27 перехватил немецкий и шведский самолеты над Балтикой
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Пятого октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.
"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ не допущено.
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