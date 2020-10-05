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Российский Су-27 перехватил немецкий и шведский самолеты над Балтикой
Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем, говорится в сообщении Национального центра... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:40
2020-10-05T16:40
россия
балтийское море
су-27
швеция
германия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик <a href="https://ria.ru/location_Sweden" target="_blank">Швеции</a> над <a href="https://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2" target="_blank">Балтийским морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря."После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ не допущено.
https://ria.ru/20200928/perekhvat-1577909254.html
россия
балтийское море
швеция
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россия, балтийское море, су-27, швеция, германия, безопасность

Российский Су-27 перехватил немецкий и шведский самолеты над Балтикой

16:40 05.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

"Пятого октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.
"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ не допущено.
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РоссияБалтийское мореСу-27ШвецияГерманияБезопасность
 
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