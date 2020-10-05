https://ria.ru/20201005/perekhvat-1578262396.html

Российский Су-27 перехватил немецкий и шведский самолеты над Балтикой

Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем, говорится в сообщении Национального центра... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:40

2020-10-05T16:40

2020-10-05T16:40

россия

балтийское море

су-27

швеция

германия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолет-разведчик <a href="https://ria.ru/location_Sweden" target="_blank">Швеции</a> над <a href="https://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2" target="_blank">Балтийским морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря."После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ не допущено.

https://ria.ru/20200928/perekhvat-1577909254.html

россия

балтийское море

швеция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, су-27, швеция, германия, безопасность