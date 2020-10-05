https://ria.ru/20201005/pashinyan-1578270042.html

Сын Пашиняна записался в армию из-за конфликта в Карабахе

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что их сын, Ашот, записался в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:05

2020-10-05T17:05

2020-10-05T17:59

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Супруга премьера Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> Анна Акопян сообщила, что их сын, Ашот, записался в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.Сам Ашот Пашинян сообщил в той же соцсети, что записался добровольцем в центральном военкомате.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html

Agasi Agasiyev Этим думают что все молодые поедут воевать. Хватить рекламировать себя. 24

Самир Так вроде уже неделю как записывается. )) Что ни день, ашотик доброволец. 16

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, армения, в мире