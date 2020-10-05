https://ria.ru/20201005/ozkho-1578328104.html

Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление в Совете безопасности ООН первого гендиректора Организации по запрещению... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T23:31

2020-10-05T23:31

2020-10-05T23:31

война в сирии

организация по запрещению химического оружия

совет безопасности оон

сирия

в мире

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<strong>ООН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление в Совете безопасности ООН первого гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> проходит заседание, посвященное сирийскому химическому досье."Цель нашего заседания сегодня – обзор исполнения резолюции 2118 и решения исполнительного совета ОЗХО от 27 сентября 2013 года. Наша дискуссия должна сфокусироваться на этих вопросах. Тогда как мы согласны с тем, что у председателя должна быть свобода предлагать докладчиков, они должны быть имеющими отношение к предмету обсуждения и осведомленными по вопросу, который обсуждается", - отметил онПо его словам, экс-главы ОЗХО это не касается: "господин Бустани уважаемый дипломат, но учитывая его уход из ОЗХО за много лет до того, как она начала рассматривать вопрос химиоружия в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, он не может предоставить релевантный опыт или информацию об исполнении резолюции 2118".Вопрос был вынесен на голосование. Против участия Бустани проголосовали шесть вышеуказанных государств, шесть воздержались, за его участие проголосовали три, в том числе председательствующая Россия.Бустани покинул пост гендиректора ОЗХО в 2002 году. Ранее западные страны в СБ ООН неоднократно приглашали всевозможных докладчиков на заседания, нередко в стенах СБ ООН выступали представители гражданского общества и неправительственных организаций.

https://ria.ru/20200930/operatsiya-1577886568.html

https://ria.ru/20200915/siriya-1577274215.html

Виталий Лев Видимо хотел сказать всю правду о том во что превратилась ОЗХО. 68

Арсений Новиков Такая она свобода слова по западному образцу...... 62

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сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, организация по запрещению химического оружия, совет безопасности оон, сирия, в мире