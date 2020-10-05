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В Грузии отравились 46 детей
Массовое отравление детей произошло в грузинском городе Гори, 46 несовершеннолетних доставлены в больницу, предположительно, причиной интоксикации стала... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:51
2020-10-05T12:51
гори
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Массовое отравление детей произошло в грузинском городе <a href="http://ria.ru/location_Gori/" target="_blank" data-auto="true">Гори</a>, 46 несовершеннолетних доставлены в больницу, предположительно, причиной интоксикации стала питьевая вода, сообщает телекомпания <a href="https://mtavari.tv/?fbclid=IwAR3e4c6JPdZZIJqGD1-vRUsctVipxVPyPc5e9LP-vpyEC28sw2SuMDFbnpA" target="_blank">"Мтавари архи".</a>По данным ТВ, компания по распределению воды уже взяла пробы на экспертизу. Местные жители давно жалуются на качество воды.
гори
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гори, в мире

В Грузии отравились 46 детей

12:51 05.10.2020
 
© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Тбилиси
Машина скорой помощи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik / Александр Шламов
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Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Массовое отравление детей произошло в грузинском городе Гори, 46 несовершеннолетних доставлены в больницу, предположительно, причиной интоксикации стала питьевая вода, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По данным ТВ, компания по распределению воды уже взяла пробы на экспертизу. Местные жители давно жалуются на качество воды.
"За последние сутки к нам поступили 46 пациентов с жалобами на тошноту и диарею, 16 из них остаются в клинике в педиатрическом отделении, остальным было оказана медицинская помощь и они выписаны",- заявила врач местной клиники журналистам.
 
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