https://ria.ru/20201005/otravlenie-1578216599.html

В Грузии отравились 46 детей

Массовое отравление детей произошло в грузинском городе Гори, 46 несовершеннолетних доставлены в больницу, предположительно, причиной интоксикации стала... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:51

2020-10-05T12:51

2020-10-05T12:51

гори

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Массовое отравление детей произошло в грузинском городе <a href="http://ria.ru/location_Gori/" target="_blank" data-auto="true">Гори</a>, 46 несовершеннолетних доставлены в больницу, предположительно, причиной интоксикации стала питьевая вода, сообщает телекомпания <a href="https://mtavari.tv/?fbclid=IwAR3e4c6JPdZZIJqGD1-vRUsctVipxVPyPc5e9LP-vpyEC28sw2SuMDFbnpA" target="_blank">"Мтавари архи".</a>По данным ТВ, компания по распределению воды уже взяла пробы на экспертизу. Местные жители давно жалуются на качество воды.

гори

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гори, в мире