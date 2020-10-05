https://ria.ru/20201005/otoplenie-1578276376.html

Петр Бирюков: отопление включено во всех жилых домах и соцучреждениях

Отопление в Москве включено во всех жилых домах и социальных учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:35

2020-10-05T17:35

2020-10-05T17:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_09814bab10f6f1476ffdda0894ca2ed9.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Отопление в Москве включено во всех жилых домах и социальных учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что в этом году по поручению мэра отопительный сезон стартовал раньше. Это связано с введением режима самоизоляции для пожилых москвичей и переводом части сотрудников столичных организаций и компаний на удаленный график работы из-за коронавируса."В настоящее время тепло поступает во все жилые здания, которых около 34 тысяч, и объекты социальной сферы - 8,7 тысячи. Продолжаются мероприятия по включению отопления в офисных центрах, торговых и промышленных предприятиях, это делается по заявкам самих потребителей", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что городские службы проводят корректировку подачи тепла и регулирование всех систем в соответствии с температурами наружного воздуха. Бирюков также напомнил, что в этом году подготовка теплосетей и объектов теплогенерации велась в сжатые сроки. Вместо обычных 4,5 месяцев все мероприятия были проведены за два месяца."Только 5 июля начались отключения горячей воды и профилактические мероприятия на сетях, а 1 сентября все объекты были готовы к работе в осенне-зимний период", - подчеркнул заммэра.По его словам, в рамках подготовки к новому отопительному сезону были переложены сотни километров сетей, во время гидравлических испытаний обнаружено около 11 тысяч неисправностей на тепловых магистралях, все они были оперативно устранены."Проведенные мероприятия позволят нам качественно, как и в предыдущие годы, провести осенне-зимний период, не допустить нештатных ситуаций и отключений потребителей. В городе существует система по резервированию подачи тепла, 98% объектов имеют такой резерв", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20201005/kapremont-1578101183.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва