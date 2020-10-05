https://ria.ru/20201005/otoplenie-1578276376.html
Петр Бирюков: отопление включено во всех жилых домах и соцучреждениях
Отопление в Москве включено во всех жилых домах и социальных учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:35
2020-10-05T17:35
2020-10-05T17:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Отопление в Москве включено во всех жилых домах и социальных учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что в этом году по поручению мэра отопительный сезон стартовал раньше. Это связано с введением режима самоизоляции для пожилых москвичей и переводом части сотрудников столичных организаций и компаний на удаленный график работы из-за коронавируса."В настоящее время тепло поступает во все жилые здания, которых около 34 тысяч, и объекты социальной сферы - 8,7 тысячи. Продолжаются мероприятия по включению отопления в офисных центрах, торговых и промышленных предприятиях, это делается по заявкам самих потребителей", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что городские службы проводят корректировку подачи тепла и регулирование всех систем в соответствии с температурами наружного воздуха. Бирюков также напомнил, что в этом году подготовка теплосетей и объектов теплогенерации велась в сжатые сроки. Вместо обычных 4,5 месяцев все мероприятия были проведены за два месяца."Только 5 июля начались отключения горячей воды и профилактические мероприятия на сетях, а 1 сентября все объекты были готовы к работе в осенне-зимний период", - подчеркнул заммэра.По его словам, в рамках подготовки к новому отопительному сезону были переложены сотни километров сетей, во время гидравлических испытаний обнаружено около 11 тысяч неисправностей на тепловых магистралях, все они были оперативно устранены."Проведенные мероприятия позволят нам качественно, как и в предыдущие годы, провести осенне-зимний период, не допустить нештатных ситуаций и отключений потребителей. В городе существует система по резервированию подачи тепла, 98% объектов имеют такой резерв", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20201005/kapremont-1578101183.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, петр бирюков, москва
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Отопление в Москве включено во всех жилых домах и социальных учреждениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что в этом году по поручению мэра отопительный сезон стартовал раньше. Это связано с введением режима самоизоляции для пожилых москвичей и переводом части сотрудников столичных организаций и компаний на удаленный график работы из-за коронавируса.
"В настоящее время тепло поступает во все жилые здания, которых около 34 тысяч, и объекты социальной сферы - 8,7 тысячи. Продолжаются мероприятия по включению отопления в офисных центрах, торговых и промышленных предприятиях, это делается по заявкам самих потребителей", - сообщил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что городские службы проводят корректировку подачи тепла и регулирование всех систем в соответствии с температурами наружного воздуха. Бирюков также напомнил, что в этом году подготовка теплосетей и объектов теплогенерации велась в сжатые сроки. Вместо обычных 4,5 месяцев все мероприятия были проведены за два месяца.
"Только 5 июля начались отключения горячей воды и профилактические мероприятия на сетях, а 1 сентября все объекты были готовы к работе в осенне-зимний период", - подчеркнул заммэра.
По его словам, в рамках подготовки к новому отопительному сезону были переложены сотни километров сетей, во время гидравлических испытаний обнаружено около 11 тысяч неисправностей на тепловых магистралях, все они были оперативно устранены.
"Проведенные мероприятия позволят нам качественно, как и в предыдущие годы, провести осенне-зимний период, не допустить нештатных ситуаций и отключений потребителей. В городе существует система по резервированию подачи тепла, 98% объектов имеют такой резерв", - добавил Бирюков.