https://ria.ru/20201005/oteli-1578124381.html
Стюардесса рассказала, что небезопасно делать в отеле
Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, сообщает The Sun. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:01
2020-10-05T02:01
2020-10-05T02:23
туристы
туризм
туризм
гостиницы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151984/37/1519843700_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_744c8c3c711d4df2b938d4b3ab502bc9.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12817587/tik-tok-flight-attendant-hotel-tips-safe/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.В частности, она рассказала о правиле, которое многие постояльцы нарушают: нельзя в разговоре с портье громко называть номер своей комнаты. Рядом может быть вор, который узнает о вашем месте проживания. И когда вы отправитесь, например, в ресторан или бассейн, он сможет забраться в ваш номер.Также Кэт советует проверять комнату перед заселением – там не должно быть посторонних предметов. А еще — запирать ее на ночь изнутри на защелку, если вы путешествуете соло, поскольку замки, закрывающиеся ключами-картами, можно легко взломать.Чтобы не подхватить кожные заболевания, бортпроводница рекомендует не пользоваться декоративными подушками и снимать покрывало с постели. Эти вещи очень редко стирают.
https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151984/37/1519843700_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_ea76652674880d7a6b3fb83a0f6bc6c2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, гостиницы, новости - туризм
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, сообщает
The Sun.
В частности, она рассказала о правиле, которое многие постояльцы нарушают: нельзя в разговоре с портье громко называть номер своей комнаты. Рядом может быть вор, который узнает о вашем месте проживания. И когда вы отправитесь, например, в ресторан или бассейн, он сможет забраться в ваш номер.
Также Кэт советует проверять комнату перед заселением – там не должно быть посторонних предметов. А еще — запирать ее на ночь изнутри на защелку, если вы путешествуете соло, поскольку замки, закрывающиеся ключами-картами, можно легко взломать.
Чтобы не подхватить кожные заболевания, бортпроводница рекомендует не пользоваться декоративными подушками и снимать покрывало с постели. Эти вещи очень редко стирают.