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Туризм
https://ria.ru/20201005/oteli-1578124381.html
Стюардесса рассказала, что небезопасно делать в отеле
Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, сообщает The Sun. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:01
2020-10-05T02:23
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12817587/tik-tok-flight-attendant-hotel-tips-safe/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.В частности, она рассказала о правиле, которое многие постояльцы нарушают: нельзя в разговоре с портье громко называть номер своей комнаты. Рядом может быть вор, который узнает о вашем месте проживания. И когда вы отправитесь, например, в ресторан или бассейн, он сможет забраться в ваш номер.Также Кэт советует проверять комнату перед заселением – там не должно быть посторонних предметов. А еще — запирать ее на ночь изнутри на защелку, если вы путешествуете соло, поскольку замки, закрывающиеся ключами-картами, можно легко взломать.Чтобы не подхватить кожные заболевания, бортпроводница рекомендует не пользоваться декоративными подушками и снимать покрывало с постели. Эти вещи очень редко стирают.
https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html
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туристы, туризм, гостиницы, новости - туризм

Стюардесса рассказала, что небезопасно делать в отеле

02:01 05.10.2020 (обновлено: 02:23 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске
Открытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, сообщает The Sun.
В частности, она рассказала о правиле, которое многие постояльцы нарушают: нельзя в разговоре с портье громко называть номер своей комнаты. Рядом может быть вор, который узнает о вашем месте проживания. И когда вы отправитесь, например, в ресторан или бассейн, он сможет забраться в ваш номер.
Также Кэт советует проверять комнату перед заселением – там не должно быть посторонних предметов. А еще — запирать ее на ночь изнутри на защелку, если вы путешествуете соло, поскольку замки, закрывающиеся ключами-картами, можно легко взломать.
Чтобы не подхватить кожные заболевания, бортпроводница рекомендует не пользоваться декоративными подушками и снимать покрывало с постели. Эти вещи очень редко стирают.
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