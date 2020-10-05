https://ria.ru/20201005/oteli-1578124381.html

Стюардесса рассказала, что небезопасно делать в отеле

Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, сообщает The Sun. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T02:01

2020-10-05T02:01

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>Стюардесса Кэт Камалани, ведущая популярный блог в соцсети, раскрыла секреты безопасного отдыха в отеле, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12817587/tik-tok-flight-attendant-hotel-tips-safe/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.В частности, она рассказала о правиле, которое многие постояльцы нарушают: нельзя в разговоре с портье громко называть номер своей комнаты. Рядом может быть вор, который узнает о вашем месте проживания. И когда вы отправитесь, например, в ресторан или бассейн, он сможет забраться в ваш номер.Также Кэт советует проверять комнату перед заселением – там не должно быть посторонних предметов. А еще — запирать ее на ночь изнутри на защелку, если вы путешествуете соло, поскольку замки, закрывающиеся ключами-картами, можно легко взломать.Чтобы не подхватить кожные заболевания, бортпроводница рекомендует не пользоваться декоративными подушками и снимать покрывало с постели. Эти вещи очень редко стирают.

https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, туризм, гостиницы, новости - туризм