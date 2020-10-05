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Калужская область
https://ria.ru/20201005/orlenok-1578227441.html
Дети калужских медиков, работающих с COVID-19, отдохнут в "Орленке"
Дети медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с СOVID-19 в Калужской области, отдохнут в лагере "Орленок" на берегу Черного моря, сообщило... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:04
2020-10-05T14:04
калужская область
черное море
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Дети медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с СOVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, отдохнут в лагере "Орленок" на берегу <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщило правительство региона в понедельник."По поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши для двухсот детей медработников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, организован отдых во Всероссийском детском центре "Орленок" продолжительностью 21 день", - говорится в сообщении.Отмечается, что отдых для семей медиков бесплатный. Группа отправилась на черноморское побережье 5 октября.
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черное море
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черное море, калужская область, общество

Дети калужских медиков, работающих с COVID-19, отдохнут в "Орленке"

14:04 05.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодростки во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КАЛУГА, 5 окт - РИА Новости. Дети медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с СOVID-19 в Калужской области, отдохнут в лагере "Орленок" на берегу Черного моря, сообщило правительство региона в понедельник.
"По поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши для двухсот детей медработников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, организован отдых во Всероссийском детском центре "Орленок" продолжительностью 21 день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдых для семей медиков бесплатный. Группа отправилась на черноморское побережье 5 октября.
"Дети вместе с сопровождающими вылетела чартерным рейсом из Калуги в Краснодар, откуда их на автобусах доставят к морю. Здесь они примут участие в творческих, интеллектуальных и спортивных играх, побывают в музее истории ВДЦ "Орленок" и в астрономической обсерватории. В лагере также будет организовано их обучение", - сообщает правительство региона.
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Калужская областьЧерное мореКалужская областьОбщество
 
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