Дети калужских медиков, работающих с COVID-19, отдохнут в "Орленке"
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодростки во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
КАЛУГА, 5 окт - РИА Новости. Дети медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с СOVID-19 в Калужской области, отдохнут в лагере "Орленок" на берегу Черного моря, сообщило правительство региона в понедельник.
"По поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши для двухсот детей медработников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, организован отдых во Всероссийском детском центре "Орленок" продолжительностью 21 день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдых для семей медиков бесплатный. Группа отправилась на черноморское побережье 5 октября.
"Дети вместе с сопровождающими вылетела чартерным рейсом из Калуги в Краснодар, откуда их на автобусах доставят к морю. Здесь они примут участие в творческих, интеллектуальных и спортивных играх, побывают в музее истории ВДЦ "Орленок" и в астрономической обсерватории. В лагере также будет организовано их обучение", - сообщает правительство региона.