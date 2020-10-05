https://ria.ru/20201005/orlenok-1578227441.html

Дети калужских медиков, работающих с COVID-19, отдохнут в "Орленке"

Дети медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с СOVID-19 в Калужской области, отдохнут в лагере "Орленок" на берегу Черного моря, сообщило... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:04

2020-10-05T14:04

2020-10-05T14:04

калужская область

черное море

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Дети медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с СOVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, отдохнут в лагере "Орленок" на берегу <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщило правительство региона в понедельник."По поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши для двухсот детей медработников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, организован отдых во Всероссийском детском центре "Орленок" продолжительностью 21 день", - говорится в сообщении.Отмечается, что отдых для семей медиков бесплатный. Группа отправилась на черноморское побережье 5 октября.

https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html

черное море

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, калужская область, общество