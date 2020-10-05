https://ria.ru/20201005/ogranicheniya-1578220934.html

В Кремле не знают о планах ужесточения ограничений по COVID-19 в Москве

В Кремле не знают о том, что в Москве могут снова ужесточить ограничения по коронавирусу и ввести нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:39

2020-10-05T13:39

2020-10-05T13:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не знают о том, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> могут снова ужесточить ограничения по коронавирусу и ввести нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, известно ли в Кремле что-либо о планах ввести в Москве режим самоизоляции, если не будет уменьшаться число новых заболевших коронавирусом в столице.Пресс-секретарь президента также сообщил, что "не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет".<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Стас Титов А что ни будь в Кремле знают? 20

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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