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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/ogranicheniya-1578220934.html
В Кремле не знают о планах ужесточения ограничений по COVID-19 в Москве
В Кремле не знают о том, что в Москве могут снова ужесточить ограничения по коронавирусу и ввести нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:39
2020-10-05T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не знают о том, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> могут снова ужесточить ограничения по коронавирусу и ввести нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, известно ли в Кремле что-либо о планах ввести в Москве режим самоизоляции, если не будет уменьшаться число новых заболевших коронавирусом в столице.Пресс-секретарь президента также сообщил, что "не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет".<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А что ни будь в Кремле знают?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, общество

В Кремле не знают о планах ужесточения ограничений по COVID-19 в Москве

13:39 05.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле не знают о том, что в Москве могут снова ужесточить ограничения по коронавирусу и ввести нерабочие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, известно ли в Кремле что-либо о планах ввести в Москве режим самоизоляции, если не будет уменьшаться число новых заболевших коронавирусом в столице.
"Это должно обсуждаться не в Кремле, а в правительственном штабе, все-таки это главный орган", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждают ли в Кремле какие-то предполагаемые режимы возвращения нерабочих дней или самоизоляции.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что "не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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