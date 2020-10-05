https://ria.ru/20201005/ochered-1578210385.html

В Ростове-на-Дону объяснили очередь из скорых у больницы

Очередь из автомобилей скорой помощи в районе городской больницы №4 Ростова-на-Дону, видео которой появилось в соцсетях, связана с ростом числа больных... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:27

2020-10-05T11:27

2020-10-05T11:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ростовская область

ростов-на-дону

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Очередь из автомобилей скорой помощи в районе городской больницы №4 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, видео которой появилось в соцсетях, связана с ростом числа больных внебольничной пневмонией и тех, кому необходима компьютерная томография, сообщил журналистам представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.Накануне в Facebook было опубликовано видео, на котором видно как минимум девять карет скорой помощи в районе городской больницы №4 Ростова-на-Дону. Автор видео сопроводила его подписью "За углом стоит еще столько же. Маски и дезинфицирующие салфетки это не сложно"."За вчерашние сутки 84 человека госпитализировано в городскую больницу №4 и проведено 90 КТ исследований… Увеличилось количество больных с внебольничной пневмонией и тех, кому необходимо КТ", - прокомментировал ситуацию представитель областного правительства.По данным на понедельник, в Ростовской области зарегистрировано 23049 случаев заболевания коронавирусом, из них 244 за последние сутки. За весь период выздоровели 18175 человек, умер 541. Лечение в стационарах получают 1708 пациентов, из них 107 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.Ранее в регионе были подготовлены 2664 койки для больных коронавирусом. В Ростове-на-Дону работают два COVID-госпиталя на базе Центральной городской больницы имени Семашко и больницы №20. Кроме того, принято решение с 8 октября открыть резервный COVID-госпиталь на 400 мест на базе Ростовской областной клинической больницы №1.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200728/1575053255.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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