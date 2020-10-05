https://ria.ru/20201005/obuchenie-1578307776.html

Эксперт предсказал переход на гибридную модель обучения в России

Переход российских школ на дистанционный формат в ближайшем будущем маловероятен, однако Россия может постепенно перейти на гибридный формат обучения,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:51

2020-10-05T19:51

2020-10-05T19:51

россия

владимир путин

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Переход российских школ на дистанционный формат в ближайшем будущем маловероятен, однако Россия может постепенно перейти на гибридный формат обучения, подготовив видеобиблиотеку по дисциплинам и создав интерактивную платформу с элементами технологии искусственного интеллекта, которая будет контролировать прогресс учеников, рассказал РИА Новости президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHilov1" target="_blank">Сергей Шилов</a>.Ранее в понедельник президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. По словам президента, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования."Помимо классических уроков "здесь и сейчас" нужно создать видеобиблиотеку по школьной программе, дополненную тестами для самопроверки. Со стороны ИТ также нужна удобная интерактивная платформа с элементами искусственного интеллекта, которая поможет контролировать прогресс учеников. Она должна обеспечивать стабильное безопасное подключение и качественную видеосвязь - Zoom и Skype, как показал опыт самоизоляции, для этих целей не подходят", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, образование - общество, общество