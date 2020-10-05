Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/obuchenie-1578307776.html
Эксперт предсказал переход на гибридную модель обучения в России
Переход российских школ на дистанционный формат в ближайшем будущем маловероятен, однако Россия может постепенно перейти на гибридный формат обучения,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:51
2020-10-05T19:51
россия
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577766578_0:174:3021:1873_1400x0_80_0_0_6a5faa88817476a1208349eeba2ad6f0.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Переход российских школ на дистанционный формат в ближайшем будущем маловероятен, однако Россия может постепенно перейти на гибридный формат обучения, подготовив видеобиблиотеку по дисциплинам и создав интерактивную платформу с элементами технологии искусственного интеллекта, которая будет контролировать прогресс учеников, рассказал РИА Новости президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHilov1" target="_blank">Сергей Шилов</a>.Ранее в понедельник президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. По словам президента, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования."Помимо классических уроков "здесь и сейчас" нужно создать видеобиблиотеку по школьной программе, дополненную тестами для самопроверки. Со стороны ИТ также нужна удобная интерактивная платформа с элементами искусственного интеллекта, которая поможет контролировать прогресс учеников. Она должна обеспечивать стабильное безопасное подключение и качественную видеосвязь - Zoom и Skype, как показал опыт самоизоляции, для этих целей не подходят", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577766578_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_35c7a5d6123fd87b484477c33c671d2c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, образование - общество, общество

Эксперт предсказал переход на гибридную модель обучения в России

19:51 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционный урок
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переход российских школ на дистанционный формат в ближайшем будущем маловероятен, однако Россия может постепенно перейти на гибридный формат обучения, подготовив видеобиблиотеку по дисциплинам и создав интерактивную платформу с элементами технологии искусственного интеллекта, которая будет контролировать прогресс учеников, рассказал РИА Новости президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. По словам президента, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования.

"Сейчас онлайн-образование не воспринимается как адекватная альтернатива очным занятиям - по крайней мере, в школах, где важен эмоциональный контакт учеников с учителем. Думаю, что первым этапом будет переход на гибридную модель обучения, сочетание офлайн и онлайн форматов", - сказал Шилов.

"Помимо классических уроков "здесь и сейчас" нужно создать видеобиблиотеку по школьной программе, дополненную тестами для самопроверки. Со стороны ИТ также нужна удобная интерактивная платформа с элементами искусственного интеллекта, которая поможет контролировать прогресс учеников. Она должна обеспечивать стабильное безопасное подключение и качественную видеосвязь - Zoom и Skype, как показал опыт самоизоляции, для этих целей не подходят", - добавил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 16:47
Путин рассказал о создании системы дистанционного обучения в России
 
Обсудить1
РоссияВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
Лента новостейМолния