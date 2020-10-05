Эксперт предсказал переход на гибридную модель обучения в России
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переход российских школ на дистанционный формат в ближайшем будущем маловероятен, однако Россия может постепенно перейти на гибридный формат обучения, подготовив видеобиблиотеку по дисциплинам и создав интерактивную платформу с элементами технологии искусственного интеллекта, которая будет контролировать прогресс учеников, рассказал РИА Новости президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. По словам президента, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования.
"Сейчас онлайн-образование не воспринимается как адекватная альтернатива очным занятиям - по крайней мере, в школах, где важен эмоциональный контакт учеников с учителем. Думаю, что первым этапом будет переход на гибридную модель обучения, сочетание офлайн и онлайн форматов", - сказал Шилов.
"Помимо классических уроков "здесь и сейчас" нужно создать видеобиблиотеку по школьной программе, дополненную тестами для самопроверки. Со стороны ИТ также нужна удобная интерактивная платформа с элементами искусственного интеллекта, которая поможет контролировать прогресс учеников. Она должна обеспечивать стабильное безопасное подключение и качественную видеосвязь - Zoom и Skype, как показал опыт самоизоляции, для этих целей не подходят", - добавил эксперт.