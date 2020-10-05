https://ria.ru/20201005/obstrel-1578305215.html

Азербайджан заявил о новом обстреле города Гянджа

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении вновь обстреляли город Гянджа. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:37

2020-10-05T19:37

2020-10-05T19:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана </a>заявило, что вооруженные силы Армении вновь обстреляли город Гянджа."Армянские вооруженные силы в очередной раз подвергают обстрелу город Гянджа", - сообщает оборонное ведомство.В понедельник в Баку несколько раз заявляли об обстреле Гянджи. Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении </a>в ответ заявило, что ВС страны не наносят удары по территории Азербайджана. МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщения об ударах по Азербайджану с армянской территории.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578246554.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире