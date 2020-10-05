https://ria.ru/20201005/obstrel-1578209793.html

Азербайджан заявил об обстреле Гянджи с территории Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго по площади города республики, с территории Бердского района Армении. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:18

2020-10-05T11:18

2020-10-05T12:01

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявило об обстреле Гянджи, второго по площади города республики, с территории Бердского района <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>.Ранее военное ведомство также сообщало, что населенные пункты Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны. Также, по данным Азербайджана, радиолокационные системы ПВО страны зафиксировали запуск ракеты с территории Армении.В Ереване заявления Баку опровергли.Эскалация конфликта в Нагорном КарабахеКарабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578202711.html

https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире