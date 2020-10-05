Азербайджан заявил об обстреле Гянджи с территории Армении
11:18 05.10.2020 (обновлено: 12:01 05.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго по площади города республики, с территории Бердского района Армении.
Ранее военное ведомство также сообщало, что населенные пункты Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны. Также, по данным Азербайджана, радиолокационные системы ПВО страны зафиксировали запуск ракеты с территории Армении.
В Ереване заявления Баку опровергли.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.