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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/obstrel-1578209793.html
Азербайджан заявил об обстреле Гянджи с территории Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго по площади города республики, с территории Бердского района Армении. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:18
2020-10-05T12:01
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявило об обстреле Гянджи, второго по площади города республики, с территории Бердского района <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>.Ранее военное ведомство также сообщало, что населенные пункты Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны. Также, по данным Азербайджана, радиолокационные системы ПВО страны зафиксировали запуск ракеты с территории Армении.В Ереване заявления Баку опровергли.Эскалация конфликта в Нагорном КарабахеКарабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578202711.html
https://ria.ru/20201003/siriya-1578152397.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле Гянджи с территории Армении

11:18 05.10.2020 (обновлено: 12:01 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле Гянджи, второго по площади города республики, с территории Бердского района Армении.
Ранее военное ведомство также сообщало, что населенные пункты Бейляган, Барда и Тертер на линии соприкосновения в Карабахе подвергаются обстрелу с армянской стороны. Также, по данным Азербайджана, радиолокационные системы ПВО страны зафиксировали запуск ракеты с территории Армении.
В Ереване заявления Баку опровергли.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
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Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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