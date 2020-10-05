https://ria.ru/20201005/obrezanie-1578285221.html
В Москве у младенца при обрезании в клинике случился анафилактический шок
Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проверяет московскую клинику "Меседмед", где во время процедуры обрезания у 6-месячного... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:05
2020-10-05T18:05
2020-10-05T18:18
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> совместно со Следственным комитетом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> проверяет московскую клинику "Меседмед", где во время процедуры обрезания у 6-месячного младенца случился анафилактический шок, сообщает пресс-служба Росздравнадзора в понедельник."Территориальный орган Росздравнадзора по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Московской области совместно с ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Москве проверяет деятельность клиники ООО "Меседмед", где во время плановой процедуры циркумцизио (обрезание) у 6-месячного младенца случился анафилактический шок", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время ребенок находится на лечении в Морозовской детской городской клинической больнице департамента здравоохранения Москвы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Проверку также начала прокуратура Москвы. Ведомство отмечает, что прокуроры проверят соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
https://ria.ru/20200311/1568440349.html
Константин Е
Даже не знаю, где ужасаться, то ли от того, что обрезание делают 6 месячным детям (очевидно, самого ребёнка никто не спросил, хочет он вообще обрезаться или не хочет) или от того, что анафилактический шок случился...им что, обезболивающее не дают что ли?
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия