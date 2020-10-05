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Путин оценил влияние COVID-19 на уровень образования в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не произошло снижения уровня образования на фоне коронавируса и дистанционного обучения. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:37
2020-10-05T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что в России не произошло снижения уровня образования на фоне коронавируса и дистанционного обучения.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин оценил влияние COVID-19 на уровень образования в России

16:37 05.10.2020 (обновлено: 16:52 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не произошло снижения уровня образования на фоне коронавируса и дистанционного обучения.
"В мире в целом проблема образования, сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. Организация объеденных наций, генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией... У нас этого не произошло, благодаря вашим усилиям", - заявил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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