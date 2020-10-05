Путин оценил влияние COVID-19 на уровень образования в России

"В мире в целом проблема образования, сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. Организация объеденных наций, генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией... У нас этого не произошло, благодаря вашим усилиям", - заявил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.