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Отец потерявшей сознание на линейке школьницы рассказал о произошедшем
Отец школьницы, которая потеряла сознание на линейке в Великих Луках, рассказал РЕН-ТВ об инциденте. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:47
2020-10-05T16:47
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
великие луки
псков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Отец школьницы, которая потеряла сознание на линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, рассказал <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН-ТВ</a> об инциденте.Кирилл Михайлов пояснил, что семья живет рядом со школой. В какой-то момент он услышал звуки сирен скорой помощи, однако не придал этому значения.Вскоре домой позвонила дочь-ученица восьмого класса из машины скорой. Девочка пояснила, что во время линейки у них "подкосились ноги, и они потеряли сознание". В автомобилях скорой дети уже были в сознании.Михайлов также рассказал, что, по словам директора школы, у учеников случился тепловой удар. Однако, отец школьницы удивился такому объяснению, так как сейчас октябрь, а дети находились на улице, и они начали падать одновременно. У девочки, как рассказал отец, сейчас повышено давление.Мужчина также рассказал, у детей взяли анализы — их направили для исследования в <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Псков</a>. Ранее в Великих Луках со школьной линейки госпитализировали 13 детей, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html
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псковская область
великие луки
псков
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следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, псков, происшествия

Отец потерявшей сознание на линейке школьницы рассказал о произошедшем

16:47 05.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отец школьницы, которая потеряла сознание на линейке в Великих Луках, рассказал РЕН-ТВ об инциденте.
Кирилл Михайлов пояснил, что семья живет рядом со школой. В какой-то момент он услышал звуки сирен скорой помощи, однако не придал этому значения.
Вскоре домой позвонила дочь-ученица восьмого класса из машины скорой. Девочка пояснила, что во время линейки у них "подкосились ноги, и они потеряли сознание". В автомобилях скорой дети уже были в сознании.
Михайлов также рассказал, что, по словам директора школы, у учеников случился тепловой удар. Однако, отец школьницы удивился такому объяснению, так как сейчас октябрь, а дети находились на улице, и они начали падать одновременно. У девочки, как рассказал отец, сейчас повышено давление.
Мужчина также рассказал, у детей взяли анализы — их направили для исследования в Псков.
Ранее в Великих Луках со школьной линейки госпитализировали 13 детей, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
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Следственный комитет России (СК РФ)Псковская областьВеликие ЛукиПсковПроисшествия
 
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