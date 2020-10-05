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Псковский губернатор прокомментировал обморок школьников на линейке
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль инцидент со школьниками, потерявшими сознание на линейке в Великих Луках. Об этом он... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:09
2020-10-05T22:01
михаил ведерников
здоровье - общество
псковская область
великие луки
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял под личный контроль инцидент со школьниками, потерявшими сознание на линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>. Об этом он сообщил в <a href="https://www.instagram.com/p/CF9cDH_jzT7/" target="_blank">Instagram.</a>"Все необходимые меры оперативно приняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего", — написал он.Также он пожелал школьникам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.Глава региона призвал лично писать ему всех, у кого есть информация о случившемся, и гарантировал конфиденциальность.Ранее в Великих Луках с линейки госпитализировали 13 школьников, трое из них потеряли сознание во время торжественного мероприятия. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Следственный комитет выясняет причины произошедшего.
https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html
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псковская область
великие луки
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил ведерников, здоровье - общество, псковская область, великие луки, происшествия

Псковский губернатор прокомментировал обморок школьников на линейке

16:09 05.10.2020 (обновлено: 22:01 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль инцидент со школьниками, потерявшими сознание на линейке в Великих Луках. Об этом он сообщил в Instagram.
"Все необходимые меры оперативно приняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего", — написал он.
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Также он пожелал школьникам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.
Глава региона призвал лично писать ему всех, у кого есть информация о случившемся, и гарантировал конфиденциальность.
Ранее в Великих Луках с линейки госпитализировали 13 школьников, трое из них потеряли сознание во время торжественного мероприятия. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Следственный комитет выясняет причины произошедшего.
 
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Михаил ВедерниковЗдоровье - ОбществоПсковская областьВеликие ЛукиПроисшествия
 
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