https://ria.ru/20201005/obmorok-1578255955.html

Псковский губернатор прокомментировал обморок школьников на линейке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль инцидент со школьниками, потерявшими сознание на линейке в Великих Луках. Об этом он... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:09

2020-10-05T16:09

2020-10-05T22:01

михаил ведерников

здоровье - общество

псковская область

великие луки

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Vedernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ведерников</a> взял под личный контроль инцидент со школьниками, потерявшими сознание на линейке в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>. Об этом он сообщил в <a href="https://www.instagram.com/p/CF9cDH_jzT7/" target="_blank">Instagram.</a>"Все необходимые меры оперативно приняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего", — написал он.Также он пожелал школьникам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.Глава региона призвал лично писать ему всех, у кого есть информация о случившемся, и гарантировал конфиденциальность.Ранее в Великих Луках с линейки госпитализировали 13 школьников, трое из них потеряли сознание во время торжественного мероприятия. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Следственный комитет выясняет причины произошедшего.

https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html

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псковская область

великие луки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, здоровье - общество, псковская область, великие луки, происшествия