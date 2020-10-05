https://ria.ru/20201005/nochi-1578210196.html
Москвичей на этой неделе ждут летние ночи
Москвичей на этой неделе ждут летние ночи: температура в ночные часы - 10-12 градусов, что соответствует середине августа, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:24
2020-10-05T11:24
2020-10-05T11:27
татьяна позднякова
московская область (подмосковье)
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей на этой неделе ждут летние ночи: температура в ночные часы - 10-12 градусов, что соответствует середине августа, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.По словам синоптика, на этой неделе ночами в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается 10-12 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 7-12 градусов.
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, московская область (подмосковье), погода, москва, общество