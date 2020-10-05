https://ria.ru/20201005/nochi-1578210196.html

Москвичей на этой неделе ждут летние ночи

Москвичей на этой неделе ждут летние ночи: температура в ночные часы - 10-12 градусов, что соответствует середине августа, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:24

2020-10-05T11:24

2020-10-05T11:27

татьяна позднякова

московская область (подмосковье)

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей на этой неделе ждут летние ночи: температура в ночные часы - 10-12 градусов, что соответствует середине августа, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.По словам синоптика, на этой неделе ночами в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается 10-12 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 7-12 градусов.

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, московская область (подмосковье), погода, москва, общество