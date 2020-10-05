https://ria.ru/20201005/nobelevka-1578268824.html

Нобелевский лауреат ответил на звонок из Стокгольма с третьего раза

Лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии, американский ученый Харви Альтер рассказал, что только с третьего раза ответил на звонок из Стокгольма с... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:59

2020-10-05T16:59

2020-10-05T16:59

нобелевская премия

швеция

стокгольм (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии, американский ученый Харви Альтер рассказал, что только с третьего раза ответил на звонок из <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольма</a> с сообщением о вручении ему премии, и это был "лучший будильник" в его жизни.Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.По его словам, первое, что он сделал после того, как узнал о награде, - разбудил жену и рассказал ей. "Это был лучший будильник в моей жизни", - добавил ученый.В 2000 году Альтер был удостоен престижной премии Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования, а в 2002 году он стал первым ученым из Клинического центра Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH), избранным в Национальную академию наук <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.В 2013 году Альтер был отмечен почетной наградой Canada Gairdner International Award за его вклад в открытие и выделение вируса гепатита С.В сентябре было объявлено, что сумма Нобелевской премии в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около миллиона долларов) за каждую. Дело в том, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.В связи с пандемией коронавирусной инфекции была отменена традиционная торжественная церемония награждения лауреатов в Стокгольме. Из года в год 10 декабря они получали медаль и диплом лауреата из рук короля <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в стокгольмской филармонии и потом отмечали это на банкете в местной ратуше. В этот раз будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали.

https://ria.ru/20201005/meditsina-1578252767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/onischenko-1578242056.html

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швеция

стокгольм (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, швеция, стокгольм (город), сша, в мире