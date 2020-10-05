https://ria.ru/20201005/nikolaev-1578217465.html

Пользователи Сети не узнали располневшего Игоря Николаева на фото

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram серию фотографий с Игорем Николаевым. Пользователи Сети не сразу узнали музыканта в располневшем мужчине. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:57

2020-10-05T12:57

2020-10-05T12:57

шоубиз

игорь николаев

дима билан (виктор белан)

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости</strong>. Певец Дима Билан опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CF4jYsYBePV/" target="_blank">Instagram</a> серию фотографий с <a href="https://ria.ru/person_Igor_Nikolaev" target="_blank">Игорем Николаевым</a>. Пользователи Сети не сразу узнали музыканта в располневшем мужчине.В студии "Нового радио" экс-супруг Наташи Королевой предстал в компании коллег. Для радиоэфира он облачился в джинсы и кофту с капюшоном, собрал волосы в хвост и надел темные очки, что подчеркнуло его округлившееся лицо.Пользователи Сети засомневались, действительно ли на кадрах запечатлен известный композитор. Их смутило то, что на фотографиях он выглядит изрядно поправившемся:- Николаев? Серьезно? Что с ним?.<br>- Я не могу узнать Николаева.<br>- Ничего себе. На карантине раздобрел.<br>- Так вот он какой на самом деле!<br>- Это вам не фотошоп.Известно, что в период пандемии коронавируса Игорь Николаев переболел пневмонией. Болезнь протекала в тяжелой форме. Певец сейчас восстанавливается.

https://ria.ru/20200914/bilan-1577204084.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь николаев, дима билан (виктор белан)