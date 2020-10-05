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Шоубиз
https://ria.ru/20201005/nikolaev-1578217465.html
Пользователи Сети не узнали располневшего Игоря Николаева на фото
Певец Дима Билан опубликовал в Instagram серию фотографий с Игорем Николаевым. Пользователи Сети не сразу узнали музыканта в располневшем мужчине. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:57
2020-10-05T12:57
шоубиз
игорь николаев
дима билан (виктор белан)
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости</strong>. Певец Дима Билан опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CF4jYsYBePV/" target="_blank">Instagram</a> серию фотографий с <a href="https://ria.ru/person_Igor_Nikolaev" target="_blank">Игорем Николаевым</a>. Пользователи Сети не сразу узнали музыканта в располневшем мужчине.В студии "Нового радио" экс-супруг Наташи Королевой предстал в компании коллег. Для радиоэфира он облачился в джинсы и кофту с капюшоном, собрал волосы в хвост и надел темные очки, что подчеркнуло его округлившееся лицо.Пользователи Сети засомневались, действительно ли на кадрах запечатлен известный композитор. Их смутило то, что на фотографиях он выглядит изрядно поправившемся:- Николаев? Серьезно? Что с ним?.<br>- Я не могу узнать Николаева.<br>- Ничего себе. На карантине раздобрел.<br>- Так вот он какой на самом деле!<br>- Это вам не фотошоп.Известно, что в период пандемии коронавируса Игорь Николаев переболел пневмонией. Болезнь протекала в тяжелой форме. Певец сейчас восстанавливается.
https://ria.ru/20200914/bilan-1577204084.html
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игорь николаев, дима билан (виктор белан)

Пользователи Сети не узнали располневшего Игоря Николаева на фото

12:57 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинКомпозитор и певец Игорь Николаев
Композитор и певец Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram серию фотографий с Игорем Николаевым. Пользователи Сети не сразу узнали музыканта в располневшем мужчине.
В студии "Нового радио" экс-супруг Наташи Королевой предстал в компании коллег. Для радиоэфира он облачился в джинсы и кофту с капюшоном, собрал волосы в хвост и надел темные очки, что подчеркнуло его округлившееся лицо.
Пользователи Сети засомневались, действительно ли на кадрах запечатлен известный композитор. Их смутило то, что на фотографиях он выглядит изрядно поправившемся:
- Николаев? Серьезно? Что с ним?.
- Я не могу узнать Николаева.
- Ничего себе. На карантине раздобрел.
- Так вот он какой на самом деле!
- Это вам не фотошоп.
Известно, что в период пандемии коронавируса Игорь Николаев переболел пневмонией. Болезнь протекала в тяжелой форме. Певец сейчас восстанавливается.
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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ШоубизИгорь НиколаевДима Билан (Виктор Белан)
 
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