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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201005/net-1578208674.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?
"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернёт). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать". Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?
2020-10-05T12:00
2020-10-05T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?
"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернёт). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать". Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?
Что нам мешает говорить "нет"? В чём кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?Вместе с психологом, тренером, <a href="https://www.instagram.com/iamaslova_coach/" target="_blank">блогером</a> Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.<strong>1:50 </strong>Основные причины, из-за которых люди становятся "удобными"<strong>5:25</strong> "Всех спасу, всем помогу": чего боятся безотказные люди<strong>8:15</strong> Проблемы из детства: как формируется страх сказать "нет"<strong>10:10</strong> Отношения "спасателя" с другими людьми<strong>12:00 </strong>Как восстановить нарушенные личные границы и начать говорить "нет"<strong>14:00</strong> Как определить, кому можно отказывать, а кому всё-таки не стоит<strong>25:00</strong> О просьбах помочь и пожертвовать деньги на благотворительность<strong>28:00</strong> О приношении в жертву себя и своё личное времяЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

12:00 05.10.2020
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернёт). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать". Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?
Что нам мешает говорить "нет"? В чём кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.
1:50 Основные причины, из-за которых люди становятся "удобными"
5:25 "Всех спасу, всем помогу": чего боятся безотказные люди
8:15 Проблемы из детства: как формируется страх сказать "нет"
10:10 Отношения "спасателя" с другими людьми
12:00 Как восстановить нарушенные личные границы и начать говорить "нет"
14:00 Как определить, кому можно отказывать, а кому всё-таки не стоит
25:00 О просьбах помочь и пожертвовать деньги на благотворительность
28:00 О приношении в жертву себя и своё личное время
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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