https://ria.ru/20201005/net-1578208674.html

Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

"Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернёт). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать". Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?

2020-10-05T12:00

2020-10-05T12:00

2020-10-05T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным? "Выручить" коллегу и выйти в смену вместо него. Отменить отпуск, потому что босс попросил. Дать очередной раз другу в долг (вряд ли вернёт). Согласиться из вежливости на встречу со старым знакомым. Опять решать проблемы родственников — "семье надо помогать". Сколько можно постоянно всем угождать? Как это прекратить и научиться отказывать?

Что нам мешает говорить "нет"? В чём кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?Вместе с психологом, тренером, <a href="https://www.instagram.com/iamaslova_coach/" target="_blank">блогером</a> Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.<strong>1:50 </strong>Основные причины, из-за которых люди становятся "удобными"<strong>5:25</strong> "Всех спасу, всем помогу": чего боятся безотказные люди<strong>8:15</strong> Проблемы из детства: как формируется страх сказать "нет"<strong>10:10</strong> Отношения "спасателя" с другими людьми<strong>12:00 </strong>Как восстановить нарушенные личные границы и начать говорить "нет"<strong>14:00</strong> Как определить, кому можно отказывать, а кому всё-таки не стоит<strong>25:00</strong> О просьбах помочь и пожертвовать деньги на благотворительность<strong>28:00</strong> О приношении в жертву себя и своё личное времяЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D1%2525252585%25252525D0%25252525B8/id1438773021?mt=2">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N0cmFoaS54bWw">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6411676">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id1475619?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/strakhi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст