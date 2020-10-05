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В Центральном детском магазине выявили нарушения масочного режима
Роспотребнадзор выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине на Лубянке, владельцам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:13
2020-10-05T22:28
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине на Лубянке, владельцам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщила журналистам заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Ольга Куликова."Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов", - сказала Куликова.Специалист отметила, что за выявленные нарушения предусмотрены штрафные санкции."За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток", - пояснила Куликова.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

В Центральном детском магазине выявили нарушения масочного режима

13:13 05.10.2020 (обновлено: 22:28 05.10.2020)
 
© Галс-ДевелопментАтриум "Центрального детского магазина на Лубянке" (бывший Центральный "Детский мир")
Атриум Центрального детского магазина на Лубянке (бывший Центральный Детский мир) - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Галс-Девелопмент
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине на Лубянке, владельцам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщила журналистам заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по Москве Ольга Куликова.
"Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов", - сказала Куликова.
Специалист отметила, что за выявленные нарушения предусмотрены штрафные санкции.
"За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток", - пояснила Куликова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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