https://ria.ru/20201005/narusheniya-1578218790.html

В Центральном детском магазине выявили нарушения масочного режима

Роспотребнадзор выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине на Лубянке, владельцам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:13

2020-10-05T13:13

2020-10-05T22:28

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине на Лубянке, владельцам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщила журналистам заместитель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Ольга Куликова."Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов", - сказала Куликова.Специалист отметила, что за выявленные нарушения предусмотрены штрафные санкции."За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток", - пояснила Куликова.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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