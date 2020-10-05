https://ria.ru/20201005/napadenie-1578211954.html
На министра здравоохранения Чувашии напали с гаечным ключом
Житель Чебоксар, страдающий психическим заболеванием, задержан за нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, чиновник получил ссадины,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:51
2020-10-05T11:51
2020-10-05T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a>, страдающий психическим заболеванием, задержан за нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, чиновник получил ссадины, сообщает республиканское управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По версии следствия, в субботу днем 23-летний мужчина, недовольный одним из принятых Степановым решений, дождался, когда тот выйдет из здания Дома правительства, напал на него и нанес не менее трех ударов гаечным ключом. Министр защищался, выставив блок рукой, у него кровоподтеки и ссадины предплечья.Злоумышленника задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти").Степанову оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК, подозреваемого поместили в медучреждение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/topor-1578106680.html
Валар Дахаэрис
Может починить, вправить кой-чего хотел. Что сразу ,,Напал,, ? ))
21
4
чебоксары
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости.
Житель Чебоксар
, страдающий психическим заболеванием, задержан за нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, чиновник получил ссадины, сообщает республиканское управление СК
.
По версии следствия, в субботу днем 23-летний мужчина, недовольный одним из принятых Степановым решений, дождался, когда тот выйдет из здания Дома правительства, напал на него и нанес не менее трех ударов гаечным ключом. Министр защищался, выставив блок рукой, у него кровоподтеки и ссадины предплечья.
Злоумышленника задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти").
"По предварительным данным следствия, лицо, напавшее на министра здравоохранения, страдает психическим заболеванием. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — говорится в сообщении.
Степанову оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК, подозреваемого поместили в медучреждение.