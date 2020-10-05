https://ria.ru/20201005/napadenie-1578211954.html

На министра здравоохранения Чувашии напали с гаечным ключом

Житель Чебоксар, страдающий психическим заболеванием, задержан за нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, чиновник получил ссадины,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:51

2020-10-05T11:51

2020-10-05T13:34

следственный комитет россии (ск рф)

чебоксары

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a>, страдающий психическим заболеванием, задержан за нападение на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, чиновник получил ссадины, сообщает республиканское управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По версии следствия, в субботу днем 23-летний мужчина, недовольный одним из принятых Степановым решений, дождался, когда тот выйдет из здания Дома правительства, напал на него и нанес не менее трех ударов гаечным ключом. Министр защищался, выставив блок рукой, у него кровоподтеки и ссадины предплечья.Злоумышленника задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти").Степанову оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК, подозреваемого поместили в медучреждение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/topor-1578106680.html

Валар Дахаэрис Может починить, вправить кой-чего хотел. Что сразу ,,Напал,, ? )) 21

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чебоксары

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия