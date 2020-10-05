https://ria.ru/20201005/murashko-1578222095.html
Мурашко заявил об отсутствии дефицита донорской крови в России
Дефицита донорской крови в России из-за пандемии коронавируса нет, вопрос безопасности крови в донорстве - один из ключевых, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:44
2020-10-05T13:44
2020-10-05T13:44
михаил мурашко
общество
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита донорской крови в России из-за пандемии коронавируса нет, вопрос безопасности крови в донорстве - один из ключевых, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество