https://ria.ru/20201005/murashko-1578222095.html

Мурашко заявил об отсутствии дефицита донорской крови в России

Дефицита донорской крови в России из-за пандемии коронавируса нет, вопрос безопасности крови в донорстве - один из ключевых, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:44

2020-10-05T13:44

2020-10-05T13:44

михаил мурашко

общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита донорской крови в России из-за пандемии коронавируса нет, вопрос безопасности крови в донорстве - один из ключевых, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, общество