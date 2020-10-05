https://ria.ru/20201005/mozg-1578250376.html

В Италии ученые обнаружили клетки мозга у жертвы извержения Везувия

Ученые совершили в Италии необычное открытие, обнаружив нейроны мозга у жертвы извержения Везувия в 79 году н.э., сообщает археологический парк Геркуланума. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:44

2020-10-05T15:44

2020-10-05T15:44

помпеи

открытия - риа наука

миланский университет

италия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ученые совершили в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> необычное открытие, обнаружив нейроны мозга у жертвы извержения Везувия в 79 году н.э., сообщает археологический парк Геркуланума.Древнеримский Геркуланум вместе с соседними <a href="http://ria.ru/location_Pompei/" target="_blank" data-auto="true">Помпеями</a> был погребен под слоем вулканического пепла во время извержения Везувия в 79 году н. э.Результаты исследования, проведенного учеными из неаполитанского университета Фридриха II, центра высшего образования CEINGE-Передовые биотехнологии, университета Roma Tre, <a href="http://ria.ru/organization_Milanskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Миланского университета</a> и Национального совета по научным исследованиям, были опубликованы в научном журнале <a href="https://journals.plos.org/plosone/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Plos One</a>."Обнаружение мозговой ткани в древних человеческих останках – это необычное событие, но что большая редкость, так это целостное сохранение нейронных структур центральной нервной системы 2000-летней давности…", - заявил координатор группы исследователей Пьер Паоло Петроне.Как отмечает другой исследователь Гвидо Джордано, прекрасно сохранившиеся нейронные структуры стали возможны благодаря превращению человеческих тканей в стекло, что свидетельствует о быстром охлаждении раскаленного вулканического пепла, который обрушился на Геркуланум на ранних стадиях извержения."Результаты нашего исследования показывают, что единственный в своем роде процесс превращения в стекло, вызванный извержением, "заморозил" клеточные структуры центральной нервной системы данной жертвы, сохранив их нетронутыми до сегодняшнего дня", - добавил Петроне.Ранее сообщалось, что группа ученых обнаружила в черепе одной из жертв извержения Везувия стекловидный материал, который позволил сделать выводы о том, как вулканический жар смог превратить ткани мозга в стекло.

https://ria.ru/20200213/1564624753.html

https://ria.ru/20181010/1530317356.html

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помпеи

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помпеи, открытия - риа наука, миланский университет, италия