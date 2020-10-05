https://ria.ru/20201005/moskva-1578284436.html

Власти Москвы: выброс вредных веществ сократился на 60%

Ведение режима повышенной готовности в Москве привело к снижению концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 60% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:53

2020-10-05T15:53

2020-10-05T18:00

антон кульбачевский

москва

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ведение режима повышенной готовности в Москве привело к снижению концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="https://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj" target="_blank">Антон Кульбачевский</a>.По его словам, система экологического мониторинга в Москве соперничает с лондонской, нью-йоркской и парижской, полностью соответствует требованиям ВОЗ. В городе действуют около 60 станций мониторинга, которые измеряют состояние атмосферного воздуха и передают данные в автоматизированную систему.Кульбачевский добавил, что за последние 10 лет в городе наблюдается устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ, в 1,3 раза по диоксиду азота и в 2,3 раза по окислу углерода.Также глава департамента отметил, что столице удалось достичь существенных результатов по борьбе с климатическими изменениями."Мы уже снизили выбросы парниковых газов, по отношению к 1990 году, на 25%", - пояснил он.

https://ria.ru/20200930/otoplenie-1577982088.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва