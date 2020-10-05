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Власти Москвы: выброс вредных веществ сократился на 60%
Ведение режима повышенной готовности в Москве привело к снижению концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 60% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:53
2020-10-05T18:00
антон кульбачевский
москва
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ведение режима повышенной готовности в Москве привело к снижению концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="https://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj" target="_blank">Антон Кульбачевский</a>.По его словам, система экологического мониторинга в Москве соперничает с лондонской, нью-йоркской и парижской, полностью соответствует требованиям ВОЗ. В городе действуют около 60 станций мониторинга, которые измеряют состояние атмосферного воздуха и передают данные в автоматизированную систему.Кульбачевский добавил, что за последние 10 лет в городе наблюдается устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ, в 1,3 раза по диоксиду азота и в 2,3 раза по окислу углерода.Также глава департамента отметил, что столице удалось достичь существенных результатов по борьбе с климатическими изменениями."Мы уже снизили выбросы парниковых газов, по отношению к 1990 году, на 25%", - пояснил он.
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антон кульбачевский, москва

Власти Москвы: выброс вредных веществ сократился на 60%

15:53 05.10.2020 (обновлено: 18:00 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Рижской эстакады Третьего транспортного кольца в Москве
Автомобильное движение на участке Рижской эстакады Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ведение режима повышенной готовности в Москве привело к снижению концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Москве улучшился в сравнении с 2015 годом, снизившись на 30%, и характеризующийся как низкий… Введение режима повышенной готовности в Москве в этом году не только уберегло людей, но и положительно сказалось на экологии города. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях, концентрации вредных веществ загрязняющих оказались до 60% ниже, нежели в аналогичные периоды прошлого 2019 года", - сказал Кульбачевский на Всероссийском форуме по общественному здоровью.
По его словам, система экологического мониторинга в Москве соперничает с лондонской, нью-йоркской и парижской, полностью соответствует требованиям ВОЗ. В городе действуют около 60 станций мониторинга, которые измеряют состояние атмосферного воздуха и передают данные в автоматизированную систему.
Кульбачевский добавил, что за последние 10 лет в городе наблюдается устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ, в 1,3 раза по диоксиду азота и в 2,3 раза по окислу углерода.
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Также глава департамента отметил, что столице удалось достичь существенных результатов по борьбе с климатическими изменениями.
"Мы уже снизили выбросы парниковых газов, по отношению к 1990 году, на 25%", - пояснил он.
 
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Антон КульбачевскийМосква
 
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