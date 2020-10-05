https://ria.ru/20201005/moskva-1578252023.html

Власти подсчитали, сколько туристов потеряла Москва из-за пандемии

Из-за пандемии Москва потеряла до половины туристов, или 13,5 миллиона гостей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:36

2020-10-05T18:36

2020-10-05T18:36

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москва

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Из-за пандемии Москва потеряла до половины туристов, или 13,5 миллиона гостей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов."Снижение турпотока влечет за собой уменьшение доходов всех смежных отраслей, которые обслуживают путешественников", — рассказал он на круглом столе "Изменения системы агломераций в связи с переходом на удаленную работу".При этом чиновник отметил, что до сих пор не восстановился пассажиропоток в метро.Сейчас он на 18 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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