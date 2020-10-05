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Туризм
https://ria.ru/20201005/moskva-1578252023.html
Власти подсчитали, сколько туристов потеряла Москва из-за пандемии
Из-за пандемии Москва потеряла до половины туристов, или 13,5 миллиона гостей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:36
2020-10-05T18:36
туризм
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новости - туризм
москва
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Из-за пандемии Москва потеряла до половины туристов, или 13,5 миллиона гостей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов."Снижение турпотока влечет за собой уменьшение доходов всех смежных отраслей, которые обслуживают путешественников", — рассказал он на круглом столе "Изменения системы агломераций в связи с переходом на удаленную работу".При этом чиновник отметил, что до сих пор не восстановился пассажиропоток в метро.Сейчас он на 18 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, москва

Власти подсчитали, сколько туристов потеряла Москва из-за пандемии

18:36 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы на станции "Комсомольская" кольцевой линии Московского метрополитена
Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Из-за пандемии Москва потеряла до половины туристов, или 13,5 миллиона гостей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.
"Снижение турпотока влечет за собой уменьшение доходов всех смежных отраслей, которые обслуживают путешественников", — рассказал он на круглом столе "Изменения системы агломераций в связи с переходом на удаленную работу".
При этом чиновник отметил, что до сих пор не восстановился пассажиропоток в метро.
Сейчас он на 18 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Кот - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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