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Минприроды намерено создать систему морского мониторинга
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин признал необходимость создания в России системы мониторинга морей и океанов, видеозапись выступления министра предоставлена... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:07
2020-10-05T17:07
новости - экология
роскосмос
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> признал необходимость создания в России системы мониторинга морей и океанов, видеозапись выступления министра предоставлена журналистам пресс-службой ведомства."Нам, конечно, не хватает системы мониторинга... В мире нет такой полноценной системы мониторинга океанов... Надо уходить с системами мониторинга в моря и океаны. Конечно, это сложно будет сделать, особенно это будет сложно сделать в Арктической зоне... Мы такую работу делаем совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосом</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидрометом</a>. У нас есть понимание, что львиная доля должна лечь на дистанционное зондирование Земли... Есть ещё анализ спектральный..." - сказал Кобылкин.
https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578148598.html
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РИА Новости
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новости - экология, роскосмос, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин

Минприроды намерено создать систему морского мониторинга

17:07 05.10.2020
 
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин признал необходимость создания в России системы мониторинга морей и океанов, видеозапись выступления министра предоставлена журналистам пресс-службой ведомства.
"Нам, конечно, не хватает системы мониторинга... В мире нет такой полноценной системы мониторинга океанов... Надо уходить с системами мониторинга в моря и океаны. Конечно, это сложно будет сделать, особенно это будет сложно сделать в Арктической зоне... Мы такую работу делаем совместно с Роскосмосом и Росгидрометом. У нас есть понимание, что львиная доля должна лечь на дистанционное зондирование Земли... Есть ещё анализ спектральный..." - сказал Кобылкин.
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Новости - ЭкологияРоскосмосФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий Кобылкин
 
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