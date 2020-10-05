https://ria.ru/20201005/monitoring-1578270398.html

Минприроды намерено создать систему морского мониторинга

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин признал необходимость создания в России системы мониторинга морей и океанов, видеозапись выступления министра предоставлена... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:07

2020-10-05T17:07

2020-10-05T17:07

новости - экология

роскосмос

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> признал необходимость создания в России системы мониторинга морей и океанов, видеозапись выступления министра предоставлена журналистам пресс-службой ведомства."Нам, конечно, не хватает системы мониторинга... В мире нет такой полноценной системы мониторинга океанов... Надо уходить с системами мониторинга в моря и океаны. Конечно, это сложно будет сделать, особенно это будет сложно сделать в Арктической зоне... Мы такую работу делаем совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосом</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидрометом</a>. У нас есть понимание, что львиная доля должна лечь на дистанционное зондирование Земли... Есть ещё анализ спектральный..." - сказал Кобылкин.

https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578148598.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, роскосмос, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин