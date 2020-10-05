https://ria.ru/20201005/monakh-1578239737.html

Монах из Нижегородской области скончался от COVID-19

Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:02

2020-10-05T15:02

2020-10-05T15:02

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154907/50/1549075044_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_47c80b6d2b96235575f8237304aaa05c.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."3 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии иеромонах Мануил (Филиппов), насельник мужского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в понедельник.По данным сайта монастыря, 30 сентября там введен карантин. "Согласно постановлению Роспотребнадзора Нижегородской области от 30.09.2020 Оранский мужской монастырь закрыт на карантин. Введены ограничительные мероприятия до устранения и ликвидации очага коронавирусной инфекции в обители", - говорится в сообщении на сайте.

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество