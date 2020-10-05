Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201005/monakh-1578239737.html
Монах из Нижегородской области скончался от COVID-19
Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:02
2020-10-05T15:02
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154907/50/1549075044_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_47c80b6d2b96235575f8237304aaa05c.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."3 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии иеромонах Мануил (Филиппов), насельник мужского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в понедельник.По данным сайта монастыря, 30 сентября там введен карантин. "Согласно постановлению Роспотребнадзора Нижегородской области от 30.09.2020 Оранский мужской монастырь закрыт на карантин. Введены ограничительные мероприятия до устранения и ликвидации очага коронавирусной инфекции в обители", - говорится в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154907/50/1549075044_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ba9190552c9fd1d0c500b8fe633eec70.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество

Монах из Нижегородской области скончался от COVID-19

15:02 05.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"3 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии иеромонах Мануил (Филиппов), насельник мужского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в понедельник.
По данным сайта монастыря, 30 сентября там введен карантин. "Согласно постановлению Роспотребнадзора Нижегородской области от 30.09.2020 Оранский мужской монастырь закрыт на карантин. Введены ограничительные мероприятия до устранения и ликвидации очага коронавирусной инфекции в обители", - говорится в сообщении на сайте.
Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 21:33Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон напомнил о "коварных свойствах нового вируса"
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
Лента новостейМолния