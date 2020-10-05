https://ria.ru/20201005/monakh-1578239737.html
Монах из Нижегородской области скончался от COVID-19
Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:02
2020-10-05T15:02
2020-10-05T15:02
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."3 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии иеромонах Мануил (Филиппов), насельник мужского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в понедельник.По данным сайта монастыря, 30 сентября там введен карантин. "Согласно постановлению Роспотребнадзора Нижегородской области от 30.09.2020 Оранский мужской монастырь закрыт на карантин. Введены ограничительные мероприятия до устранения и ликвидации очага коронавирусной инфекции в обители", - говорится в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Клирик Нижегородской епархии насельник Оранского Богородицкого мужского монастыря (Нижегородская область) иеромонах Мануил (Филиппов) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"3 октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 62-м году жизни скончался клирик Нижегородской епархии иеромонах Мануил (Филиппов), насельник мужского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в понедельник.
По данным сайта монастыря, 30 сентября там введен карантин. "Согласно постановлению Роспотребнадзора Нижегородской области от 30.09.2020 Оранский мужской монастырь закрыт на карантин. Введены ограничительные мероприятия до устранения и ликвидации очага коронавирусной инфекции в обители", - говорится в сообщении на сайте.