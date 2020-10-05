https://ria.ru/20201005/mks-1578317638.html

НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС

Текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы экипажу, сообщили РИА Новости в НАСА. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:10

2020-10-05T21:10

2020-10-05T21:11

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Текущая скорость утечки воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) не представляет угрозы экипажу, сообщили РИА Новости в НАСА."Утечка, которую исследуют уже несколько месяцев, не представляет непосредственной угрозы экипажу при нынешней скорости и привела лишь к небольшому изменению расписания экипажа", - заявил представитель <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Дэниел Хуот.Российские космонавты в понедельник попытались локализовать место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью стетоскопа. Работы были приостановлены из-за шума насоса, который обеспечивает тепловой режим станции.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html

https://ria.ru/20201001/mks-1578044533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса