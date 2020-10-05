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РИА Наука
https://ria.ru/20201005/mks-1578211439.html
Экипаж МКС не смог устранить утечку воздуха в модуле с помощью скотча
Устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" Международной космической станции с помощью скотча не получилось, давление в "протекающем" отсеке... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:42
2020-10-05T16:08
риа наука
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> с помощью скотча не получилось, давление в "протекающем" отсеке продолжает снижаться, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В воскресенье российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле, поскольку специалисты посчитали, что со временем они могли износиться и начать течь. Затем экипаж на ночь закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится стыковочный узел, для контроля давления.После открытия люка в понедельник утром Иванишин сообщил в подмосковный Центр управления полетами, что давление в "протекающем" отсеке составляло 617 миллиметров ртутного столба."Принято, Анатолий, 617 давление", — ответил специалист центр.Поскольку вчера перед закрытием люка давление в отсеке было 732 миллиметра ртутного столба, то получается, что за 13 часов оно снизилось на 115 миллиметров (темп падения давления примерно девять миллиметров в час).Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201005/mks-1578203208.html
https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html
Надо опустить его в воду и посмотреть где будут пузырьки!
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"Экипаж МКС не смог устранить утечку воздуха в модуле с помощью скотча" это все что нужно знать про Россию матушку
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Экипаж МКС не смог устранить утечку воздуха в модуле с помощью скотча

11:42 05.10.2020 (обновлено: 16:08 05.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" Международной космической станции с помощью скотча не получилось, давление в "протекающем" отсеке продолжает снижаться, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.
В воскресенье российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле, поскольку специалисты посчитали, что со временем они могли износиться и начать течь. Затем экипаж на ночь закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится стыковочный узел, для контроля давления.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
После открытия люка в понедельник утром Иванишин сообщил в подмосковный Центр управления полетами, что давление в "протекающем" отсеке составляло 617 миллиметров ртутного столба.
"Принято, Анатолий, 617 давление", — ответил специалист центр.
Поскольку вчера перед закрытием люка давление в отсеке было 732 миллиметра ртутного столба, то получается, что за 13 часов оно снизилось на 115 миллиметров (темп падения давления примерно девять миллиметров в час).
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Вид с МКС на Землю - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 20:50
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаИван ВагнерМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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