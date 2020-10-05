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Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
Экипаж Международной космической станции предложил поискать место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с использованием стетоскопа, следует из... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:07
2020-10-05T09:07
иван вагнер
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> предложил поискать место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с использованием стетоскопа, следует из переговоров космонавтов с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Стетоскоп - медицинский диагностический прибор для выслушивания звуков сердца, легких и других органов.Российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> предложили специалисту подмосковного центра управления полетами вариант поиска места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" с помощью стетоскопа. "Это очень хорошая идея", - отреагировал специалист центра.Ранее для поиска места утечки экипаж использовал камеры GoPro, тонкие полоски из конфетти и пластика, а также пластиковые пакеты и пленки.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалёва, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201004/kosmonavty-1578167477.html
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Новости
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иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса

Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа

09:07 05.10.2020
 
© NASAМодуль "Звезда" международной космической станции
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции предложил поискать место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с использованием стетоскопа, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.
Стетоскоп - медицинский диагностический прибор для выслушивания звуков сердца, легких и других органов.
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер предложили специалисту подмосковного центра управления полетами вариант поиска места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" с помощью стетоскопа. "Это очень хорошая идея", - отреагировал специалист центра.
Ранее для поиска места утечки экипаж использовал камеры GoPro, тонкие полоски из конфетти и пластика, а также пластиковые пакеты и пленки.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
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Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалёва, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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Иван ВагнерКристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСА
 
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