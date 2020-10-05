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МГУ переводит 30% сотрудников на дистанционную работу
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит 30% сотрудников, а также работников 65+ на дистанционную работу, соответствующий документ РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:49
2020-10-05T13:49
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит 30% сотрудников, а также работников 65+ на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме того, на дистанционную работу на это время должны быть переведены и граждане, имеющие заболевания из перечня, определенного Департаментом здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, за исключением тех лиц, чьем нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования структурного подразделения МГУ.
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МГУ переводит 30% сотрудников на дистанционную работу

13:49 05.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит 30% сотрудников, а также работников 65+ на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции... руководителям структурных подразделений МГУ перевести на дистанционный режим работы с 5 октября по 28 октября 2020 года включительно: не менее 30% работников, всех работников из числа граждан старше 65 лет", - говорится в документе.
Кроме того, на дистанционную работу на это время должны быть переведены и граждане, имеющие заболевания из перечня, определенного Департаментом здравоохранения Москвы, за исключением тех лиц, чьем нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования структурного подразделения МГУ.
 
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