МГУ переводит 30% сотрудников на дистанционную работу
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит 30% сотрудников, а также работников 65+ на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции... руководителям структурных подразделений МГУ перевести на дистанционный режим работы с 5 октября по 28 октября 2020 года включительно: не менее 30% работников, всех работников из числа граждан старше 65 лет", - говорится в документе.
Кроме того, на дистанционную работу на это время должны быть переведены и граждане, имеющие заболевания из перечня, определенного Департаментом здравоохранения Москвы, за исключением тех лиц, чьем нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования структурного подразделения МГУ.