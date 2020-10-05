https://ria.ru/20201005/mgu-1578223167.html

МГУ переводит 30% сотрудников на дистанционную работу

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит 30% сотрудников, а также работников 65+ на дистанционную работу, соответствующий документ РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:49

2020-10-05T13:49

2020-10-05T13:49

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова переводит 30% сотрудников, а также работников 65+ на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Кроме того, на дистанционную работу на это время должны быть переведены и граждане, имеющие заболевания из перечня, определенного Департаментом здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, за исключением тех лиц, чьем нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования структурного подразделения МГУ.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60