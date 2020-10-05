https://ria.ru/20201005/medved-1578307269.html

В московском цирке раскрыли подробности гибели человека от лап медведя

Работник цирка на проспекте Вернадского в Москве, погибший от лап медведя, самовольно зашел в вольер к животному, не имея на это право, и нарушил технику... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:47

2020-10-05T19:47

2020-10-05T19:51

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Работник цирка на проспекте Вернадского в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, погибший от лап медведя, самовольно зашел в вольер к животному, не имея на это право, и нарушил технику безопасности, что подтверждает видеозапись с камер наблюдения, заявили в учреждении."Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского с горечью сообщает, что сегодня, 5 октября 2020 года, погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому 7-летнему медведю", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.По сообщению цирка, данный сотрудник - Булич Валентин - работал в цирке с февраля 2020 года служащим по уходу за животными и имел опыт общения с ними. Однако он не имел никакого права входить в вольер. Тем самым, была грубо нарушена техника безопасности, что подтверждает видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев."Несчастный случай произошёл в 15:44 по московскому времени в выходной для артистов день. Валентин зашёл внутрь без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в ГКБ имени В. В. Виноградова, где скончался от полученных ран", - добавили в цирке.Большой Московский цирк выражает искренние соболезнования родным и близким Булича.

https://ria.ru/20201005/medved-1578238029.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия