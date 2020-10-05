https://ria.ru/20201005/medved-1578238029.html

Найденного в Башкирии истощенного медведя приютили фермеры

Истощенный медведь, найденный грибниками в лесу Башкирии сидящим в запертой клетке, обрел новый дом в семье фермеров в Иглинском районе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:55

2020-10-05T14:55

2020-10-05T15:33

общество

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<strong>УФА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Истощенный медведь, найденный грибниками в лесу Башкирии сидящим в запертой клетке, обрел новый дом в семье фермеров в Иглинском районе, сообщили РИА Новости в минприроды региона.Ранее Telegram-канал "<a href="https://t.me/s/kushtay" target="_blank">КушТау on-line</a>" сообщил, что в лесу в Ишимбайском районе грибники обнаружили клетку, в котором сидит истощенный медведь, причем в ней был еще один, но он околел от голода. После этого, сотрудники минприроды региона выехали на место.Фермер Сагитзян Идиятуллин, который принял нового питомца, рассказал РИА Новости, что в хозяйстве теперь живут три медведя. Первого медвежонка – самку по кличке Сайгара, Идиятуллины взяли в 2007 году по просьбе минприроды, которое выдало семье разрешение на содержание зверей в неволе. Второго косолапого привезли в 2013 году."И третий – Тишка, он ветеран, ему 26 лет, судя по нему можно сказать, что изначально он жил в хороших условиях, он вырос до очень больших размеров. В соцсетях пишут, что хозяйка цирка его бросила, но это не совсем так. На самом деле, с Тишкой в цирке работали до 6-летнего возраста, а обычно работают до 4-летнего. Потому, что в три года у медведя наступает половозрелость, и психика становится неадекватной. К тому же, у медведей нет мимики. Если злится лошадь или собака, то это отражается на морде, а у медведя неизвестно расположение духа, поэтому их нападения бывают неожиданными", - рассказал Идиятуллин агентству.По его словам, Тишка на новом месте чувствует себя удовлетворительно и активно питается.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/medved-1578235824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество