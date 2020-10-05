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Найденного в Башкирии истощенного медведя приютили фермеры
Истощенный медведь, найденный грибниками в лесу Башкирии сидящим в запертой клетке, обрел новый дом в семье фермеров в Иглинском районе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:55
2020-10-05T15:33
общество
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<strong>УФА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Истощенный медведь, найденный грибниками в лесу Башкирии сидящим в запертой клетке, обрел новый дом в семье фермеров в Иглинском районе, сообщили РИА Новости в минприроды региона.Ранее Telegram-канал "<a href="https://t.me/s/kushtay" target="_blank">КушТау on-line</a>" сообщил, что в лесу в Ишимбайском районе грибники обнаружили клетку, в котором сидит истощенный медведь, причем в ней был еще один, но он околел от голода. После этого, сотрудники минприроды региона выехали на место.Фермер Сагитзян Идиятуллин, который принял нового питомца, рассказал РИА Новости, что в хозяйстве теперь живут три медведя. Первого медвежонка – самку по кличке Сайгара, Идиятуллины взяли в 2007 году по просьбе минприроды, которое выдало семье разрешение на содержание зверей в неволе. Второго косолапого привезли в 2013 году."И третий – Тишка, он ветеран, ему 26 лет, судя по нему можно сказать, что изначально он жил в хороших условиях, он вырос до очень больших размеров. В соцсетях пишут, что хозяйка цирка его бросила, но это не совсем так. На самом деле, с Тишкой в цирке работали до 6-летнего возраста, а обычно работают до 4-летнего. Потому, что в три года у медведя наступает половозрелость, и психика становится неадекватной. К тому же, у медведей нет мимики. Если злится лошадь или собака, то это отражается на морде, а у медведя неизвестно расположение духа, поэтому их нападения бывают неожиданными", - рассказал Идиятуллин агентству.По его словам, Тишка на новом месте чувствует себя удовлетворительно и активно питается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/medved-1578235824.html
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общество

Найденного в Башкирии истощенного медведя приютили фермеры

14:55 05.10.2020 (обновлено: 15:33 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 5 окт – РИА Новости. Истощенный медведь, найденный грибниками в лесу Башкирии сидящим в запертой клетке, обрел новый дом в семье фермеров в Иглинском районе, сообщили РИА Новости в минприроды региона.
Ранее Telegram-канал "КушТау on-line" сообщил, что в лесу в Ишимбайском районе грибники обнаружили клетку, в котором сидит истощенный медведь, причем в ней был еще один, но он околел от голода. После этого, сотрудники минприроды региона выехали на место.
"Медведь переехал в фермерское хозяйство Идиятуллиных в Иглинском районе", - пояснили агентству в минприроде Башкирии.
Фермер Сагитзян Идиятуллин, который принял нового питомца, рассказал РИА Новости, что в хозяйстве теперь живут три медведя. Первого медвежонка – самку по кличке Сайгара, Идиятуллины взяли в 2007 году по просьбе минприроды, которое выдало семье разрешение на содержание зверей в неволе. Второго косолапого привезли в 2013 году.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 14:43
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"И третий – Тишка, он ветеран, ему 26 лет, судя по нему можно сказать, что изначально он жил в хороших условиях, он вырос до очень больших размеров. В соцсетях пишут, что хозяйка цирка его бросила, но это не совсем так. На самом деле, с Тишкой в цирке работали до 6-летнего возраста, а обычно работают до 4-летнего. Потому, что в три года у медведя наступает половозрелость, и психика становится неадекватной. К тому же, у медведей нет мимики. Если злится лошадь или собака, то это отражается на морде, а у медведя неизвестно расположение духа, поэтому их нападения бывают неожиданными", - рассказал Идиятуллин агентству.
По его словам, Тишка на новом месте чувствует себя удовлетворительно и активно питается.
"Он ест абсолютно все, в целом его состояние удовлетворительное, но нельзя сказать, что очень хорошее. Тут и возраст сказывается, и 20 лет он просидел в малюсенькой клетке и не было никакого моциона, а в нашей клетке он начал прогуливаться, двигаться, а для животных это важно. Сейчас наша задача не посадить его в хоромы, а восстановить его здоровье и откормить", - поделился фермер.
 
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