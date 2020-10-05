https://ria.ru/20201005/medpomosch-1578207091.html
В России появится новый порядок оказания медпомощи онкобольным
Новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями планируют обсудить эксперты и выпустить в ближайшие недели, сообщил министр... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:34
2020-10-05T10:34
2020-10-05T10:34
михаил мурашко
общество
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<strong>ОРСК (Оренбургская область), 5 окт - РИА Новости.</strong> Новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями планируют обсудить эксперты и выпустить в ближайшие недели, сообщил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он пояснил, что новый порядок оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями - это лицензионные требования, которые в первую очередь предоставляют не рекомендуемый, а обязательный формат структурных подразделений, оснащения оборудованием, использования определенных медицинских технологий.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество