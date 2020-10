https://ria.ru/20201005/meditsina-1578235124.html

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год

Американский ученый Харви Альер (Harvey Alter) родился в 12 сентября 1935 года в Нью-Йорке.

2020-10-05

2020-10-05T14:47

2020-10-05T14:47

Альер ХарвиАмериканский ученый Харви Альер (Harvey Alter) <a href="https://ethicaldigest.com/2020/02/28/harvey-james-alter-penemu-hepatitis-c/" target="_blank">родился в 12 сентября 1935 года</a> в Нью-Йорке. В 1956 году <a href="https://web.archive.org/web/20050904155144/http://www.laskerfoundation.org/awards/library/2000clinical_alter_cv.shtml" target="_blank">получил степень бакалавра</a>, в 1960 году — степень доктора медицины в Рочестерском университете (University of Rochester).В 1961 году <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/" target="_blank">стал сотрудником Клинического центра Национальных институтов здравоохранения</a> (National Institutes of Health, NIH). В 1966 году <a href="https://web.archive.org/web/20050904155144/http://www.laskerfoundation.org/awards/library/2000clinical_alter_cv.shtml" target="_blank">перешел на работу в Джорджтаунскоий университет</a>, где в 1966-1968 годах работал инструктором по медицине в школе при университете, с 1968 по 1969 год был доцентом кафедры медицины. В 1969 году он вернулся в Клинический центр Национальных институтов здравоохранения в отдел трансфузионной медицины, где прошел путь от старшего исследователя до заместителя директора по исследованиям.Одновременно он был доцентом, а затем адъюнкт-профессором медицины в госпитале Джорджтаунского университета, где проработал до 1988 года. Доктор Альер <a href="https://clinicalcenter.nih.gov/meet-our-doctors/halter.html" target="_blank">открыл австралийский антиген</a>, ключ к обнаружению вируса гепатита В. Позже он возглавил проект в Клиническом центре, который создал хранилище образцов крови, используемых для выявления причин и снижения риска гепатита, связанного с переливанием крови.Он возглавлял исследования, которые выявили гепатит, не связанный с А и В, который впоследствии получил название гепатит С. Работа ученого сыграла важную роль в обеспечении научной основы для внедрения программ скрининга доноров крови, которые снизили заболеваемость гепатитом, передаваемым при переливании крови, почти до нуля. В 2000 году Альер был удостоен престижной премии Альберта Ласкера за клинические медицинские исследования, а в 2002 году он стал первым ученым из Клинического центра, избранным в Национальную академию наук США.В 2013 году Альер был отмечен почетной наградой Canada Gairdner International Award за его вклад в открытие и выделение вируса гепатита С.5 октября 2020 года за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области Харви Альер был <a href="https://ria.ru/20201005/meditsina-1578215293.html" target="_blank">удостоен</a> Нобелевской премии по медицине и физиологии.Хоутон МайклБританский ученый Майкл Хоутон (Michael Houghton) <a href="https://clck.ru/REAo5" target="_blank">родился в 1949 году</a>. В 1977 году <a href="https://www.nobelprizemedicine.org/wp-content/uploads/2020/10/pm_eng_FINAL_2020.pdf" target="_blank">получил степень доктора философии</a> в Королевском колледже Лондона.После этого начал работать в компании GD Searle & Company, а в 1982 году переехал в Эмеривилл (штат Калифорния) и стал сотрудником фармацевтической фирмы Chiron Corporation. В 2010 году начал трудовую деятельность в Альбертском университете (University of Alberta) в Канаде, где <a href="https://www.ualberta.ca/medicine/about/people/details.html?n=Michael-Houghton" target="_blank">до 2017 года</a> был профессором кафедры исследований передового опыта Канады (CERC) в вирусологии. Директор Института вирусологии Ли Ка Шинга (Li Ka Shing Applied Virology Institute, LKSAVI). https://www.ualberta.ca/medicine/about/people/details.html?n=Michael-HoughtonМайкл Хоутон — автор более 200 научных публикаций.Имеет множество <a href="https://www.theglobeandmail.com/technology/science/science-world-abuzz-as-virologist-turns-down-gairdner-award/article10052360/" target="_blank">наград</a> за работу по борьбе с гепатитом С, среди которых: премия Ласкера (2000) за клинические медицинские исследования, <a href="https://www.robert-koch-stiftung.de/index.php?article_id=111&clang=1" target="_blank">медаль Роберта Коха</a> (1993), <a href="https://www.canhepc.ca/en/michael-houghton" target="_blank">золотая медаль</a> Канадской ассоциации по изучению болезней печени (CASL) и др. В 2013 году <a href="https://www.cbc.ca/news/health/canadian-declines-prestigious-gairdner-award-for-medical-research-1.1308409" target="_blank">стал первым человеком</a>, отказавшимся от международной премии Gairdner Foundation в размере 100 тысяч долларов из-за невозможности награждения двух ключевых коллег. В 2020 году Майклу Хоутону и ученым Харви Альеру и Чарльзу Райсу <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/" target="_blank">присудили</a> Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за внесение решающего вклада в борьбу с передаваемым через кровь заболеванием печени – гепатитом C. Их открытия выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней. Райс Чарльз Американский ученый Чарльз Райс (Charles M. Rice) <a href="https://oh.sciencehistory.org/oral-histories/rice-charles-m-0" target="_blank">родился 25 августа 1952 года</a> в Сакраменто (Калифорния, США). В 1974 году получил степень бакалавра в области зоологии в Калифорнийском университете (University of California) в Дейвисе.В 1981 году <a href="https://www.rockefeller.edu/our-scientists/heads-of-laboratories/893-charles-m-rice/" target="_blank">получил докторскую степень</a> в области биохимии в Калифорнийском технологическом институте (California Institute of Technology). В 1981-1985 годах <a href="https://oh.sciencehistory.org/oral-histories/rice-charles-m-0" target="_blank">проходил постдокторантуру</a> в этом же университете. Занимался изучением РНК-содержащих вирусов. В 1986 году <a href="https://www.rockefeller.edu/our-scientists/heads-of-laboratories/893-charles-m-rice/" target="_blank">получил должность</a> преподавателя в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе. С 1991 года – доцент, с 1995 года — профессор.С 2001 года — профессор Рокфеллеровского университета (Rockefeller University) в Нью-Йорке.В течение 2001-2018 годов возглавлял Центр изучения гепатита С в Рокфеллеровском университете. В настоящее время возглавляет лабораторию вирусологии и инфекционных болезней. Изучает патогенные вирусы и механизмы врожденного противовирусного иммунитетаЧлен Национальной академия наук, Американской ассоциации содействия развитию науки.Чарльз Райс – лауреат премии Ласкера за клинические медицинские исследования (2016), премии Роберта Коха (2015), Премии Бейеринка в области вирусологии (2007) и др.5 октября 2020 года Чарльзу Райсу, а также американскому ученому Харви Альеру и британскому вирусологу Майклу Хоутону была <a href="https://ria.ru/20201005/meditsina-1578215293.html" target="_blank">присуждена</a> Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области.<a href="https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/" target="_blank">Чарльз Райс</a> вместе с другими группами, работающими с РНК-вирусами, отметил ранее не охарактеризованную область в конце генома вируса гепатита С, которая, как они подозревали, могла быть важной для репликации вируса. Посредством генной инженерии Райс создал вариант РНК вируса гепатита С, который включал в себя недавно определенную область вирусного генома и был лишен инактивирующих генетических вариаций. Когда эту РНК вводили в печень шимпанзе, вирус был обнаружен в крови и наблюдались патологические изменения, напоминающие те, которые наблюдаются у людей с хроническим заболеванием. Это было последним доказательством того, что вирус гепатита С сам по себе может вызывать случаи гепатита после переливания зараженной крови.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

2020

