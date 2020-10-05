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https://ria.ru/20201005/meditsina-1578215293.html
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:37
2020-10-05T15:32
нобелевская премия
в мире
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 5 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija/" target="_blank">Нобелевскую премию</a> по физиологии и медицине в этом году получили американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области."Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", — рассказали представители Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.Нобелевская неделя, как и всегда, стартует в <a href="https://ria.ru/tag_location_Stokgolm/" target="_blank">Стокгольме</a> с объявления лауреатов в области физиологии или медицины. Имена нобелиатов по физике станут известны завтра, по химии — в среду. В четверг огласят, кто получил премию по литературе, в пятницу — премию мира, а в понедельник, 12 октября, — премию памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденную Госбанком Швеции в 1969 году.Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.
https://ria.ru/20200924/putin-1577700396.html
Странно, что не Карнавальному за чудодейственную систему иммунитета, победившую Новичок.
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Хорошо, что не врачам по смене пола...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
нобелевская премия, в мире

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

12:37 05.10.2020 (обновлено: 15:32 05.10.2020)
 
© REUTERS / TT News Agency/Claudio BrescianiЛауреаты Нобелевской премии по медицине за 2020 год
Лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2020 год - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani
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СТОКГОЛЬМ, 5 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили американские ученые Харви Альер и Чарльзу Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области.
"Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней", — рассказали представители Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.
Нобелевская неделя, как и всегда, стартует в Стокгольме с объявления лауреатов в области физиологии или медицины. Имена нобелиатов по физике станут известны завтра, по химии — в среду. В четверг огласят, кто получил премию по литературе, в пятницу — премию мира, а в понедельник, 12 октября, — премию памяти Альфреда Нобеля по экономике, учрежденную Госбанком Швеции в 1969 году.
Из-за пандемии COVID-19 традиционную торжественную церемонию награждения в Стокгольме отменили, как и банкеты. Вместо этого проведут прямую трансляцию из ратуши и онлайн-включения с лауреатами (они будут находиться в своем университете или в шведском посольстве), во время которых им вручат дипломы и медали. В этом году сумму каждой Нобелевки увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Нобелевская премияВ мире
 
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