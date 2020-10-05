https://ria.ru/20201005/medinskiy-1578249790.html

Мединский посоветовал противникам Лукашенко читать учебники истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал участников протестов в Белоруссии "читать учебники истории" и напомнил, что массовый террор в ходе переворотов РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:41

2020-10-05T15:41

2020-10-05T15:41

протесты в белоруссии

прибалтика

владимир мединский

белоруссия

ссср

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> призвал участников протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "читать учебники истории" и напомнил, что массовый террор в ходе переворотов начинается под лозунгом "За свободу!".Обращаясь к "любителям оранжевых революций, которые учебников истории не читали", Мединский напомнил, что при любом насильственном перевороте именно с лозунга "За свободу!" начинался "массовый террор, казни и передел собственности"."С крахом <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> мы историю от идеологии освободили, но никакого нового взгляда не предложили, а лишь позаимствовали на Западе некоторые упрощенные идеи, в том числе попавшие в учебники истории - упрощенные идеи либерализма", - полагает помощник президента."Истмат [исторический материализм] канул в Лету - что осталось? По сути, осталась примитивная трактовка некоторых модернизационных теорий, я даже не хочу говорить "либеральных" - не хочу это хорошее слово опошлять, таких - "либертианских", - добавил Мединский.По его мнению, этот подход к истории поверхностно трактует ее как движение от несвободы личности к свободе, а события на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a> и "в братской Белоруссии" связаны с именно с этой концепцией, "уже как свободы от "русского имперского гнета"."При этом понятие свободы личности приобрело тут же расширительное толкование. От защиты свобод и прав меньшинств к свободе выбора пола, однополым бракам, от прав людей с разным цветом кожи к погромам…, сносу памятников, надругательству над культурными ценностями, от свободы совести к пляскам в храме", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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прибалтика

белоруссия

ссср

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прибалтика, владимир мединский, белоруссия, ссср, украина, в мире