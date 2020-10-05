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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/medinskiy-1578249790.html
Мединский посоветовал противникам Лукашенко читать учебники истории
Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал участников протестов в Белоруссии "читать учебники истории" и напомнил, что массовый террор в ходе переворотов РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:41
2020-10-05T15:41
протесты в белоруссии
прибалтика
владимир мединский
белоруссия
ссср
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> призвал участников протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "читать учебники истории" и напомнил, что массовый террор в ходе переворотов начинается под лозунгом "За свободу!".Обращаясь к "любителям оранжевых революций, которые учебников истории не читали", Мединский напомнил, что при любом насильственном перевороте именно с лозунга "За свободу!" начинался "массовый террор, казни и передел собственности"."С крахом <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> мы историю от идеологии освободили, но никакого нового взгляда не предложили, а лишь позаимствовали на Западе некоторые упрощенные идеи, в том числе попавшие в учебники истории - упрощенные идеи либерализма", - полагает помощник президента."Истмат [исторический материализм] канул в Лету - что осталось? По сути, осталась примитивная трактовка некоторых модернизационных теорий, я даже не хочу говорить "либеральных" - не хочу это хорошее слово опошлять, таких - "либертианских", - добавил Мединский.По его мнению, этот подход к истории поверхностно трактует ее как движение от несвободы личности к свободе, а события на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a> и "в братской Белоруссии" связаны с именно с этой концепцией, "уже как свободы от "русского имперского гнета"."При этом понятие свободы личности приобрело тут же расширительное толкование. От защиты свобод и прав меньшинств к свободе выбора пола, однополым бракам, от прав людей с разным цветом кожи к погромам…, сносу памятников, надругательству над культурными ценностями, от свободы совести к пляскам в храме", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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прибалтика, владимир мединский, белоруссия, ссср, украина, в мире

Мединский посоветовал противникам Лукашенко читать учебники истории

15:41 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал участников протестов в Белоруссии "читать учебники истории" и напомнил, что массовый террор в ходе переворотов начинается под лозунгом "За свободу!".
"Исходя из незамысловатой дилеммы "свобода versus несвобода", одна сторона сейчас в Минске - однозначно тирания, а другая, о которой вы, правда, ничего не знаете вообще - положительные герои. Почему? Потому что они за свободу", - заявил Мединский в понедельник в ходе форума "История для будущего. Новый взгляд".
Обращаясь к "любителям оранжевых революций, которые учебников истории не читали", Мединский напомнил, что при любом насильственном перевороте именно с лозунга "За свободу!" начинался "массовый террор, казни и передел собственности".
"С крахом СССР мы историю от идеологии освободили, но никакого нового взгляда не предложили, а лишь позаимствовали на Западе некоторые упрощенные идеи, в том числе попавшие в учебники истории - упрощенные идеи либерализма", - полагает помощник президента.
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"Истмат [исторический материализм] канул в Лету - что осталось? По сути, осталась примитивная трактовка некоторых модернизационных теорий, я даже не хочу говорить "либеральных" - не хочу это хорошее слово опошлять, таких - "либертианских", - добавил Мединский.
По его мнению, этот подход к истории поверхностно трактует ее как движение от несвободы личности к свободе, а события на Украине, в Прибалтике и "в братской Белоруссии" связаны с именно с этой концепцией, "уже как свободы от "русского имперского гнета".
"При этом понятие свободы личности приобрело тут же расширительное толкование. От защиты свобод и прав меньшинств к свободе выбора пола, однополым бракам, от прав людей с разным цветом кожи к погромам…, сносу памятников, надругательству над культурными ценностями, от свободы совести к пляскам в храме", - добавил Мединский.
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Протесты в БелоруссииПрибалтикаВладимир МединскийБелоруссияСССРУкраинаВ мире
 
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