https://ria.ru/20201005/maski-1578323080.html

Роспотребнадзор призвал людей с антителами к коронавирусу носить маски

Человек, переболевший коронавирусом и имеющий антитела к нему, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, поэтому маски нужно... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T22:13

2020-10-05T22:13

2020-10-05T22:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Человек, переболевший коронавирусом и имеющий антитела к нему, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, поэтому маски нужно носить всем, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Наличие положительного теста на антитела никаких преимуществ не дает – средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все, подчеркнули в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)