https://ria.ru/20201005/maski-1578323080.html
Роспотребнадзор призвал людей с антителами к коронавирусу носить маски
Человек, переболевший коронавирусом и имеющий антитела к нему, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, поэтому маски нужно... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T22:13
2020-10-05T22:13
2020-10-05T22:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789494_0:69:3181:1858_1400x0_80_0_0_f5542ff73baa54369bc04ed90cba89fe.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Человек, переболевший коронавирусом и имеющий антитела к нему, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, поэтому маски нужно носить всем, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Наличие положительного теста на антитела никаких преимуществ не дает – средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все, подчеркнули в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)