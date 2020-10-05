https://ria.ru/20201005/maski-1578311268.html

В Москве за неделю приостановили работу 31 предприятия из-за масок

За прошлую неделю приостановлена работа 31 предприятия в Москве за нарушения масочного режима, всего приостановлена работа 93 предприятий, сообщил глава... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:14

2020-10-05T20:14

2020-10-05T20:14

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коронавирусы

алексей немерюк

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> За прошлую неделю приостановлена работа 31 предприятия в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за нарушения масочного режима, всего приостановлена работа 93 предприятий, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в понедельник."Достаточно большое количество предприятий подверглось проверке эти несколько недель. Если говорить о некоторых итогах, то только за прошлую неделю приостановлена была работа 31 предприятия. Собственно говоря, на сегодняшний день уже 93 предприятия - их работу приостановили сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> именно за нарушения перчаточно-масочного режима и ряда других нарушений", - рассказал Немерюк в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к ношению масок и перчаток, особенно в предприятиях торговли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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