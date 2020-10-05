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В Подмосковье глав городов призвали контролировать масочный режим
Главам городов Подмосковья необходимо обратить внимание на соблюдение населением масочного режима и всех эпидтребований, связанных с недопущением... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:05
2020-10-05T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Главам городов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> необходимо обратить внимание на соблюдение населением масочного режима и всех эпидтребований, связанных с недопущением распространения COVID-19, заявила глава регионального <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ольга Микаилова."Ситуация у нас (с коронавирусом - ред.) не очень благополучная... Я обращаюсь к главам: необходимо обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей, на предприятиях, в транспорте в том числе", - сказала Микаилова в ходе заседания облправительства, трансляция велась в эфире телеканала "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье глав городов призвали контролировать масочный режим

12:05 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Главам городов Подмосковья необходимо обратить внимание на соблюдение населением масочного режима и всех эпидтребований, связанных с недопущением распространения COVID-19, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Микаилова.
"Ситуация у нас (с коронавирусом - ред.) не очень благополучная... Я обращаюсь к главам: необходимо обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей, на предприятиях, в транспорте в том числе", - сказала Микаилова в ходе заседания облправительства, трансляция велась в эфире телеканала "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
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