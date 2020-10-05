https://ria.ru/20201005/maski-1578212978.html

В Подмосковье глав городов призвали контролировать масочный режим

Главам городов Подмосковья необходимо обратить внимание на соблюдение населением масочного режима и всех эпидтребований, связанных с недопущением... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:05

2020-10-05T12:05

2020-10-05T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Главам городов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> необходимо обратить внимание на соблюдение населением масочного режима и всех эпидтребований, связанных с недопущением распространения COVID-19, заявила глава регионального <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Ольга Микаилова."Ситуация у нас (с коронавирусом - ред.) не очень благополучная... Я обращаюсь к главам: необходимо обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей, на предприятиях, в транспорте в том числе", - сказала Микаилова в ходе заседания облправительства, трансляция велась в эфире телеканала "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество