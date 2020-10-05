https://ria.ru/20201005/markova-1578313914.html

Умерла режиссер Майя Маркова

Режиссер телевизионных фильмов Майя Маркова скончалась на 95-м году жизни, говорится на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:36

2020-10-05T20:36

2020-10-05T20:36

культура

вгик

союз кинематографистов рф

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Режиссер телевизионных фильмов Майя Маркова скончалась на 95-м году жизни, говорится на сайте Союза кинематографистов России."На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны", - сообщается на сайте.Маркова в 1949 году окончила актерский факультет <a href="http://ria.ru/organization_VGIK/" target="_blank" data-auto="true">ВГИКа</a>. С 1950 года работала на Центральном телевидении. Сначала ассистентом главной редакции программ для детей, а с 1955 года — режиссером главной редакции литературных программ.Маркова — режиссер таких телевизионных фильмов и спектаклей, как "Дикая собака Динго", "Тайна далеких морей", "В стране волшебников", "Голубая чашка", "Таланты и поклонники", "Эдит Пиаф" и многих других.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вгик, союз кинематографистов рф