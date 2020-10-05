https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

"Злой рок": бывшая пленница скопинского маньяка рассказала о пережитом

Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала в эфире телеканала НТВ, как она оказалась в машине злоумышленника. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T03:55

2020-10-05T03:55

2020-10-05T03:55

россия

скопин

рязань

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>, как она оказалась в машине злоумышленника.В сентябре 2000 года 14-летняя Мартынова и 17-летняя ее подруга Елена Самохина отправились на дискотеку в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> и пропали. Предложивший подвезти их 50-летний Виктор Мохов угостил их алкоголем со снотворным, после чего увез в соседний город <a href="http://ria.ru/location_Skopin/" target="_blank" data-auto="true">Скопин</a> и спрятал в подземном бункере, в котором девушки подвергались сексуальному насилию почти четыре года. Спастись им удалось лишь чудом. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, менее чем через год его выпустят из тюрьмы.Она призналась, что не чувствовала никаких предпосылок для будущей трагедии, вероятно, из-за юного возраста. В злосчастный вечер девочка ждала дома старшую сестру, с которой собиралась на дискотеку, однако та не приехала.После этого Мартыновой позвонила подруга родственницы и предложила поехать вместе. Подруги посетили дискотеку, после чего собирались отправиться домой. Они пошли на остановку, однако не смогли уехать, поскольку там было много людей. Тогда девочки решили сесть на транспорт в другом месте. Подростки немного не дошли до нужной остановки — к ним подъехала машина.Мартынова уточнила, что в ней сидел злоумышленник и женщина, переодетая в мужчину. Она отметила, что не хотела садиться в автомобиль к чужим людям. Тем не менее, после долгих уговоров маньяка и его сообщницы девочки согласились поехать вместе.

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

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россия

скопин

рязань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скопин, рязань, происшествия