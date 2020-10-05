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"Злой рок": бывшая пленница скопинского маньяка рассказала о пережитом
Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала в эфире телеканала НТВ, как она оказалась в машине злоумышленника. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:55
2020-10-05T03:55
россия
скопин
рязань
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>, как она оказалась в машине злоумышленника.В сентябре 2000 года 14-летняя Мартынова и 17-летняя ее подруга Елена Самохина отправились на дискотеку в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> и пропали. Предложивший подвезти их 50-летний Виктор Мохов угостил их алкоголем со снотворным, после чего увез в соседний город <a href="http://ria.ru/location_Skopin/" target="_blank" data-auto="true">Скопин</a> и спрятал в подземном бункере, в котором девушки подвергались сексуальному насилию почти четыре года. Спастись им удалось лишь чудом. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, менее чем через год его выпустят из тюрьмы.Она призналась, что не чувствовала никаких предпосылок для будущей трагедии, вероятно, из-за юного возраста. В злосчастный вечер девочка ждала дома старшую сестру, с которой собиралась на дискотеку, однако та не приехала.После этого Мартыновой позвонила подруга родственницы и предложила поехать вместе. Подруги посетили дискотеку, после чего собирались отправиться домой. Они пошли на остановку, однако не смогли уехать, поскольку там было много людей. Тогда девочки решили сесть на транспорт в другом месте. Подростки немного не дошли до нужной остановки — к ним подъехала машина.Мартынова уточнила, что в ней сидел злоумышленник и женщина, переодетая в мужчину. Она отметила, что не хотела садиться в автомобиль к чужим людям. Тем не менее, после долгих уговоров маньяка и его сообщницы девочки согласились поехать вместе.
https://ria.ru/20200221/1565021852.html
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россия
скопин
рязань
РИА Новости
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60
россия, скопин, рязань, происшествия

"Злой рок": бывшая пленница скопинского маньяка рассказала о пережитом

03:55 05.10.2020
 
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала в эфире телеканала НТВ, как она оказалась в машине злоумышленника.
В сентябре 2000 года 14-летняя Мартынова и 17-летняя ее подруга Елена Самохина отправились на дискотеку в Рязани и пропали. Предложивший подвезти их 50-летний Виктор Мохов угостил их алкоголем со снотворным, после чего увез в соседний город Скопин и спрятал в подземном бункере, в котором девушки подвергались сексуальному насилию почти четыре года. Спастись им удалось лишь чудом. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, менее чем через год его выпустят из тюрьмы.

"Как будто сложились все карты. Злой рок. Судьба", — отметила Мартынова.

Она призналась, что не чувствовала никаких предпосылок для будущей трагедии, вероятно, из-за юного возраста. В злосчастный вечер девочка ждала дома старшую сестру, с которой собиралась на дискотеку, однако та не приехала.

"Сейчас я бы подумала, что, наверное, не судьба", — подчеркнула женщина.

После этого Мартыновой позвонила подруга родственницы и предложила поехать вместе. Подруги посетили дискотеку, после чего собирались отправиться домой. Они пошли на остановку, однако не смогли уехать, поскольку там было много людей. Тогда девочки решили сесть на транспорт в другом месте. Подростки немного не дошли до нужной остановки — к ним подъехала машина.
Мартынова уточнила, что в ней сидел злоумышленник и женщина, переодетая в мужчину. Она отметила, что не хотела садиться в автомобиль к чужим людям. Тем не менее, после долгих уговоров маньяка и его сообщницы девочки согласились поехать вместе.
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